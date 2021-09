Pedro, el hombre de La Palma que dormía con sus mascotas en el coche, ya tiene casa de acogida

El pasado día 22 de septiembre os contamos la historia de Pedro Jiménez, un hombre que tuvo que ser desalojado de su casa de La Palma antes de que la lava se llevara toda su vida por delante. La única solución que le ofrecieron fue dejar a sus mascotas en una perrera y que él durmiera en un albergue, pero se negó rotundamente y desde el domingo 19 estaba durmiendo en su coche junto a sus tres perros.

Este hombre de 71 años y vecino de Charco Verde tenía muy claro que no abandonaría a sus animales ya que: "ellos han estado las 24 horas conmigo, siempre…La solución que me dan es que deje los perros en la perrera, pero no estoy de acuerdo. Deberían tener algo adecuado para que yo pueda estar con mis mascotas", contaba en el programa especial La Palma en nuestros corazones.

Pedro es otra de las muchas personas que han perdido toda su vida tras la erupción del volcán que desde el domingo 19 de septiembre ha arrasado con las viviendas que encontraba a su paso, pero no iba a consentir que sus perros estuvieran en ningún otro lugar que no fuera a su lado.

Una mujer le ha ofrecido su casa como acogida