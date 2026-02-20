Día Internacional del Gato: una veterinaria explica qué cambia en la normativa de la UE para viajar con ellos a partir de abril

El 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, un recordatorio de la compañía silenciosa y llena de amor que estos animales ofrecen a nuestras vidas. Y no solo eso. Cada vez son más los estudios que coinciden en que su presencia reduce el estrés, combate la soledad y mejora el estado de ánimo. Pero convivir con ellos también exige constancia y atención: los cambios en el entorno o los viajes mal planificados pueden afectar a su bienestar.

En este contexto, y coincidiendo con una mayor movilidad de las familias, a partir de abril entrará en vigor la nueva normativa de la Unión Europea que endurece los requisitos para viajar con gatos, perros y hurones entre países miembros. El objetivo es "reforzar la trazabilidad y el control sanitario en los desplazamientos", explica Elisenda Saperas, veterinaria y responsable de Comunicación en Purina España.

A continuación, la especialista detalla qué documentación será obligatoria, cómo preparar correctamente un viaje con gatos y qué precauciones conviene tener en cuenta para garantizar que se encuentran de la mejor manera posible.

Viajar con gatos por la UE: requisitos, documentación y errores frecuentes

“Uno de los puntos más importantes es que todos los ciudadanos tendrán que hacer un pre-registro en una base de datos europea específica para el movimiento de animales de compañía”. Según señala, no supondrá un cambio drástico para quienes ya cumplen correctamente con las obligaciones sanitarias, pero sí “es un paso importante para proteger la salud pública y el bienestar animal”.

En términos generales, "para viajar dentro de la Unión Europea con un gato es imprescindible que esté identificado con microchip homologado y que tenga la vacuna de la rabia en vigor, administrada correctamente tras esa identificación”, subraya la portavoz. “Además, debe contar con el pasaporte europeo para animales de compañía, cumplimentado por un veterinario colegiado Dependiendo del país de destino, pueden exigirse tratamientos antiparasitarios específicos”.

Ahora bien, insiste en que lo más importante es no dejar los trámites para el último momento: “Una consulta con tiempo suficiente evita sustos innecesarios y permite disfrutar del viaje con tranquilidad”. Precisamente, la falta de previsión es uno de los errores más habituales. "Muchas veces se revisa la documentación pocos días antes y es entonces cuando se descubre que la vacuna no está vigente o que falta algún dato en el pasaporte", advierte.

Otro fallo frecuente es no acostumbrar al gato al transportín y pretender que lo acepte sin más el día del viaje. Los felinos son especialmente sensibles a los cambios, por lo que recomienda habituarlos de forma progresiva, e incluso realizar trayectos cortos en coche para que se adapten al movimiento y a los ruidos.

Cómo los gatos influyen en el bienestar y la salud mental

Los que conviven con gatos lo tienen claro: su compañía se convierte en un pequeño espacio de paz en el hogar. "El contacto físico, el sonido del ronroneo y la simple presencia del animal favorecen la relajación y ayudan a disminuir los niveles de estrés". Según Saperas, su cuidado "también estructura el día a día y una sensación de propósito y compañía muy valiosa".

Esto cobra un significado muy especial en momentos de soledad o vulnerabilidad emocional. "Muchas personas me cuentan que su gato ha sido un apoyo silencioso en etapas difíciles, y eso tiene un valor enorme". Por ese motivo, no es de extrañar que cada vez sea más frecuente realizar viajes con nuestros gatos.

Además, los estigmas alrededor de estos animales van desapareciendo poco a poco. "La percepción está cambiando", afirma, "La divulgación sobre comportamiento felino, el acceso a información de calidad y una mayor sensibilidad social hacia el bienestar animal han ayudado mucho. También influye que cada vez más personas comparteh su vida con gatos y cuentan su experiencia real desmontando mitos antiguos que ya no tienen cabida".

En la misma línea, cambios normativos como el que se avecina suponen un paso más hacia la aceptación y el bienestar animal. "Creo que aporta coherencia y seguridad. A largo plazo, disponer de reglas claras y homogéneas en toda la Unión Europea beneficia a todos", analiza Elisenda Saperas. "Como veterinaria, me tranquiliza saber que se refuerzan los controles sanitarios y de identificación de los animales, creo que también es una oportunidad para insistir en la importancia de la tenencia responsable".