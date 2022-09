Una niña impresiona paseando por el parque a su enorme mascota: un caimán que incluso lleva correa

Aunque el caimán es un animal considerado peligroso para los humanos debido a la cantidad de ataques diarios que se producen en diferentes partes del mundo (como en el estado de Florida, Estados Unidos, donde cada mes se registran decenas de incidentes), lo cierto es que la imagen que vamos a enseñar hoy en Mascotíssimas ha sorprendido a miles de internautas en las redes sociales.

Todo es gracias a Wally, un caimán que ha conquistado el mundo de Tik Tok al pasear por el Love Park de Philadelphia junto a su dueña, una niña que parece no necesitar emplear su fuerza para controlar al gran animal al que lleva con una correa como si se tratara de un perro.

En la imagen se puede ver cómo el caimán pasea lentamente con su dueña para darse un buen chapuzón en los calurosos días de verano ante la atenta mirada de otros visitantes que deciden grabar la curiosa escena con su teléfono móvil.

Este vídeo se ha viralizado tanto que hasta la CNN ha entrevistado a la dueña de la cuenta de Tik Tok, Joie Henney, quien además afirma que el animal "No muestra ira. No muestra agresión. No lo ha hecho desde el día en que lo atraparon. Nunca pudimos entender por qué. Duerme conmigo, roba mis almohadas y mis mantas”.

Por desgracia, Henney padece de cáncer y explica que Wally lleva consigo seis años y que tiene la distinción de mascota de apoyo emocional. Así lo enseña también en su cuenta de Tik Tok con documentación que lo afirma.

Además, Wally parece estar muy a gusto con su familia, con la que además viaja en coche por diferentes ciudades de Estados Unidos mientras la niña le abraza con todas sus fuerzas.