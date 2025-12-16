Confirmado por el BOE: los ayuntamientos podrán imponer una tasa a los vehículos diésel y gasolina que circulen por las zonas de bajas emisiones

La Comisión Europea ha echado marcha atrás y estudia ahora levantar la prohibición de vender coches de combustión más allá de 2035. Bruselas ha suavizado sus previsiones y ha acordado con los Estados miembros reducir en un 90% las emisiones de CO2 a partir de esa fecha, en lugar del objetivo de neutralidad climática planteado anteriormente. Mientras tanto, España abre la puerta a nuevas restricciones para la circulación de vehículos diésel y gasolina.

En concreto, la nueva Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de diciembre, permite a los más de 150 municipios con zonas de bajas emisiones (ZBE) introducir una tasa para los vehículos que superen los límites o categorías máximas que hayan establecido para circular por las mismas. Para ello, se ha modificado otra ley, la de Haciendas Locales.

"No queremos coches en el centro de la ciudad", avisa la DGT

El director general de Tráfico, Pere Navarro, subrayó durante el reciente Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible celebrado en Badajoz su compromiso para que el transporte público se convierta "en el único modo de acceder a las ciudades". En concreto, desde la DGT aluden a la falta de espacio como el principal inconveniente, incluso a la hora de favorecer la circulación de coches eléctricos: "Lo que no queremos son coches en el centro de la ciudad. No rellenar aquello de automóviles eléctricos y tener otra vez el problema de la congestión".

Asimismo, Navarro ha vuelto a cuestionar el uso individual del coche privado en las ciudades. Según datos de Tráfico, el 85% de los vehículos que circulan a diario hacia los centros de trabajo transportan a un único ocupante. Esta es una cuestión que, por el momento, no acarreará nuevas prohibiciones, si bien la DGT insta a promover soluciones como el carsharing y adoptar hábitos más sostenibles y racionales.

¿A quiénes afectarán las nuevas tasas por circular por las ZBE?

Las nuevas tasas municipales contempladas por la Ley de Movilidad Sostenible afectarán previsiblemente a los vehículos sin distintivo ambiental y a aquellos con etiquetas B y C de la DGT, que enfrentan más restricciones a la circulación frente a los que tienen la etiqueta ECO o Cero Emisiones. La norma establece como valor de referencia el coste que hubiera tenido que abonar el vehículo por estacionar en un aparcamiento público en lugar de circular por una zona de bajas emisiones.

Asimismo, se ha modificado la Ley Reguladoa de las Haciendas Locales para incluir en los Presupuestos General del Estado aportaciones al nuevo Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible, con el fin de subvencionar a las entidades locales que presten servicios urbanos colectivos de transporte.

¿Qué vehículos pueden circular por la ZBE de Sevilla?

La zonas de bajas emisiones de Sevilla atañe a la isla de La Cartuja desde el 1 de julio de 2024. El Ayuntamiento ha inslatado en los accesos cámaras de control de tráfico que permiten la lectura de las matrículas y la tramitación automática de multas.

En la capital hispalense, son los coches de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al 2006 no pueden acceder a la ZBE: en horario de 7:00 a 19:00 horas solo podrán circular vehículos con alguna de las etiquetas medioambientales Cero, ECO, C o B.

Ahora, el grupo municipal Vox ha exigido una mayor laxitud en la ZBE como condición para apoyar los Presupuesto municipales para 2026. Su propuesta consiste en activar las cámaras de vigilancia solamente cuando se superen los niveles de emisiones contaminantes establecidos por la UE, con el fin de evitar las 2.000 multas mensuales que se tramitan, según cifras aportadas por la propia formación.

¿Qué restricciones aplican otras ciudades para los coches con etiqueta B y C?

En Barcelona, los vehículos sin distintivo ambiental tampoco pueden circular por todo el municipio entre las 20:00 y las 7:00 horas de lunes a viernes, fines de semana y festivos. Además, cuando la Generalitat declara un episodio de contmainación por NO2, el Ayuntamiento incrementa en 2 euros/hora la tarificación para el aparcamiento regulado en la calazada para no residentes, salvo para los vehículos Eco, y se incrementa el importe de las sanciones de 200 a 260 euros.

Por su parte, el acceso a la zona de bajas emisiones especial del centro de Madrid no permite el acceso a vehículos con etiqueta B y C, que se enfrentan a multas de 200 euros.