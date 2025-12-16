Vox exige una Cartuja libre de multas para apoyar los Presupuestos de Sevilla en 2026

Una Cartuja sin sanciones y en la que quede sin efecto la declaración de Zona de Bajas Emisiones. Se trata, en líneas generales, de la principal condición requerida por Vox para apoyar el proyecto de Presupuestos de 2026 presentado por el gobierno de José Luis Sanz. La formación de derechas pretende que la restricción del tráfico de vehículos establecida desde 2024 en el principal parque tecnológico de Sevilla y las multas automáticas a los coches no autorizados sólo se activen cuando se sobrepasen los niveles de emisiones que marca la Unión Europea (UE), los cuales, según el partido de Santiago Abascal, “nunca han sido superados”. También conlleva la desactivación de las cámaras de vigilancia. Una exigencia que supondría el fin de uno de los proyectos que emanan de la ley del cambio climático, que siempre ha cuestionado el grupo municipal de Vox.

La reedición del pacto de los Presupuestos para el próximo año no va a ser tan fácil como en 2025. Al menos, eso es lo que se concluye tras analizar una de las condiciones de Vox para el apoyo a las cuentas del PP de cara el nuevo ejercicio. El principal escollo del equipo de Sanz será la Zona de Baja Emisiones (ZBE) en la Isla de la Cartuja, recién bautizada como Sevilla TechPark.

El grupo municipal que dirige Cristina Peláez reclama dejar sin efecto tal declaración, que entró en vigor (en fase informativa) el 8 de enero de 2024. Desde entonces, el partido de derechas se ha mostrado contrario a un plan adaptado a la ley estatal de cambio climático, principio cuestionado por dicha formación. La exigencia de Vox supone suspender las medidas restrictivas de circulación implantadas en el parque tecnológico estos dos años.

Sin cámaras de vigilancia

En primer lugar, se anularía la limitación en el acceso de vehículos sin etiqueta medioambiental y las consiguientes multas a los que no respeten dicha restricción. Una derogación que conllevaría desactivar las camáras de vigilancia en las entradas de la isla de la Cartuja. El argumento que expone Vox para que tales medidas no se ejecuten es el hecho de que en el parque tecnológico “nunca se han superado” los niveles de emisiones contaminantes en el aire fijados por la UE.

“En consecuencia, no se producirían las sanciones automáticas que se vienen registrando desde la puesta en marcha de la ZBE en julio de 2024, del orden de 2.000 multas mensuales de media”, aseguran desde Vox.

Las medidas que se derogarían -en caso de que el equipo de Sanz acepte dicha exigencia- sólo se activarán “temporalmente” cuando las estaciones o sensores detecten niveles altos de dióxido de nitrógeno (NO2) o partículas en el aire (PM). Se tratataría –en palabras de Vox– de una “aplicación puntual” de la Zona de Bajas Emisiones, que habrá de ser decretada mediante resolución municipal o de Alcaldía, la cual debe contar con un informe técnico que la avale. Tal supuesto no entrará en vigor de forma automática, sino con “información previa al ciudadano mediante paneles, páginas web o aplicaciones informáticas”.

Una ZBE puntual y no ideológica

El partido que se ha convertido el último año en el único apoyo de Sanz para sacar adelante buena parte de las medidas propuestas por el PP busca que no se impongan multas “por si solas ni de manera instantánea”, como ocurre desde mediados de 2024. “Todos los vehículos podrían volver a circular libremente por la Cartuja cumpliendo la ley sin perjudicar, como ahora, a familias y trabajadores”, defiende Vox, que estima que, con tal exigencia, la ZBE quedaría como “una medida de movilidad racional y no ideológica”.

El alcalde de Sevilla ha anunciado este lunes que el gobierno local ha aprobado 16 de las 18 enmiendas presentadas por Vox a las cuentas de 2026, lo que hace más factible el apoyo a los Presupuestos en el Pleno extraordinario del próximo viernes. Ha asegurado que se trata de propuestas que conciernen a la “gestión” y que no entran en el terreno “ideológico”. Condicionantes, no obstante, que ya este año protagonizaron titulares, como la Oficina de Apoyo a la Mujer Embarazada (calificada como centros antiabortos por los partidos de izquierda) o la retirada de los cuadernillos sobre educación sexual en los colegios. La derogación de la ZBE en la Cartuja entraría claramente en un asunto de confrontación ideológica, al haber manifestado Vox su oposició a muchos de los principios de la lucha contra el cambio climático.

El regidor, en rueda de prensa, se ha mostrado convencido de que la aprobación de dichas enmiendas es un paso trascendental para que el proyecto de cuentas del próximo año salga adelante y que lo haga como en 2025, con tiempo suficiente. Para ello, este viernes se celebrará un Pleno extraordinario.

Debe recordarse que, a principios de diciembre, el grupo municipal socialista presentó una enmienda a la totalidad de las cuentas de Sanz para 2026. Según el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, el proyecto del PP “no refuerza los servicios públicos, no invierte en los barrios, no mejora la movilidad y está alineado con los postulados de la extrema derecha”. Teniendo en cuenta el voto negativo de los grupos de izquierda, la pelota para sacar adelante los Presupuestos vuelve a estar en el tejado del partido de Abascal.