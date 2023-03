En qué multas hace descuento la DGT

Salvo contadas excepciones, tener que pagar una multa de tráfico casi siempre supone un mal trago para las maltrechas economías familiares de los españoles. En ocasiones pensamos que hemos podido caer en alguno de los radares que más multan en España y empezamos a elucubrar en cuánto tardan en llegar y cómo puedo consultarlas antes. Conducir pensando que en cualquier momento un despiste puede costarte 100, 200 o 500 euros bien merece activar todos los sentidos y, por supuesto, en ningún caso ser tan indisciplinado como para incurrir en algunas de las infracciones en las que la DGT no permite activar la opción de pronto pago, algo que alivia hasta en un 50% el palo a nuestra cuenta corriente.

El infractor puede acogerse a la opción del pronto pago para beneficiarse de un descuento del 50% en la multa

Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar, tapar nuestra matrícula, falsear la identificación del conductor responsable de una infracción, realizar obras en la vía o señalizaciones sin la autorización correspondiente o incumplir las normas establecidas para las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial son algunos de los casos por los que la Dirección General de Tráfico (DGT) no moverá ni un céntimo la cuantía a pagar. En qué multas hace descuento entonces la DGT. Pues en el resto, en casi todos los casos podremos acogernos a la opción del pronto pago para beneficiarnos de un descuento del 50%.

Descuentos para evitar los recursos

La norma tiene truco, porque lo que se consigue con esto es que la mayoría de los infractores desistan de recurrir (algo que eliminaría directamente la opción pronto pago), pero alivia sin lugar a dudas los bolsillos de aquella persona a la que han detenido para multarle o le ha llegado la notificación a casa por, por ejemplo, exceso de velocidad, consumo de alcohol y drogas, no llevar puesto el cinturón, uso del teléfono móvil, circular con la ITV caducada, no tener homologado algún complemento del coche o circular sin las luces adecuadas. Las infracciones de tráfico que lleven, ademas, aparejada la pérdida de puntos no se reduce dicho aspecto, únicamente la cuestión monetaria.

La pérdida de puntos en ningún caso se reducirá, únicamente la cuantía económica de la multa

¿Y qué ocurre si no pago la multa en el plazo voluntario de 20 días? Pues que automáticamente la multa pasará a ser del 100% del total y en el caso de que no se pague en otros 25 días, la multa pasa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que se encargará de cobrarla con un 20% de recargo.