Sánchez anuncia 54 millones para la nueva gigafactoría de baterías en Valladolid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una dotación de 54 millones de euros para el desarrollo de la nueva gigafactoría de baterías en Valladolid construida por InoBat Iberia que va a crear 260 empleos directos y 500 indirectos, y que cuenta con una inversión total de 700 millones de euros.

"Nuestra apuesta por la descarbonización en la industria verde se materializa en ejemplos", ha destacado el jefe del Ejecutivo durante el acto 'España, vanguardia de la industria verde', celebrado en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones, en Madrid.

La empresa eslovaca Inobat mostró su intención de establecer una fábrica en Europa Occidental en 2022 y, un año más tarde, confirmó a Valladolid como sede de la misma.

En concreto, el Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado a la empresa InoBat una subvención de 53,8 millones de euros, más un préstamo de 456.000 euros, para la implantación de una gigafactoría de baterías en Valladolid, a través de la tercera convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en su sección de baterías. La planta alcanzará una producción de 32 GWh en 2027, con pleno rendimiento previsto para 2029.

De acuerdo con la información del departamento que dirige Jordi Hereu, la tercera convocatoria del Perte VEC ha permitido asignar más de 408 millones de euros a proyectos industriales de fabricación de baterías del vehículo eléctrico, incluyendo casos estratégicos como los proyectos de PowerCo en Sagunto (Valencia), Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) o Renault en Valladolid.

En total, el Perte VEC ha adjudicado hasta ahora, en sus distintas convocatorias, cerca de 2.500 millones de euros a 300 empresas situadas en 15 comunidades autónomas y 40 provincias.