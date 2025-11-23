EEUU, Ucrania y representantes de los aliados europeos abordan en Ginebra el plan de paz de Trump

EEUU, Ucrania y representantes de los aliados europeos abordan hoy en Ginebra el plan de paz de Trump.

Delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y varios países de la Unión Europea se dan cita este domingo en Ginebra para tratar el plan de paz de 28 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, del que ucranianos y europeos rechazan varias partes.

Se espera que la delegación estadounidense esté encabezada por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, quienes este domingo se unirán al secretario del Ejército, Dan Driscoll, ya en Ginebra desde la víspera.

Por parte de Ucrania encabezará la delegación el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andri Yermak, y el jefe negociador, Rustem Umérov.

Asistirán también los asesores de política exterior de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, además de representantes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo.

El principal objetivo es analizar y "pulir" el plan de Trump, presentado por sorpresa el jueves.

Trump dio a Zelenski un plazo de apenas una semana, hasta el jueves 27 de noviembre, para aceptarlo, aunque el mandatario norteamericano también ha señalado que no es la "última oferta".

Algunos puntos del acuerdo son interpretados por Kiev como una capitulación a Moscú, entre ellos los que contemplan la entrega de la región oriental del Donbás a Rusia, el reconocimiento de la península de Crimea como parte de su territorio, o la reducción del número de soldados ucranianos de los 900.000 actuales a 600.000.

La delegación ucraniana se ha reunido este domingo con asesores de seguridad de Reino Unido, Francia y Alemania antes de su encuentro con el jefe de la diplomacia norteamericana.

Andri Yermak, jefe del gabinete del presidente Volodímir Zelenski y cabeza de la delegación ucraniana, señaló en su cuenta de Telegram que se mantuvo una primera reunión con los asesores británico (Jonathan Powell), francés (Emmanuel Bonne) y alemán (Günter Sautter).