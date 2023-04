La Pasión de todas las Pasiones

La ficha Femás'23. Concierto de Clausura La Pasión según San Mateo de Bach. Freiburger Barockorchester & Vox Luminis. Lionel Meunier, dirección artística. Domingo, 2 de abril. 11:00. De 75 a 34 euros.

Domingo de Ramos. En los albores de la Cristiandad, ese era el día reservado para la lectura del relato de la pasión de Cristo siguiendo el evangelio de Mateo, y ese ha sido el día escogido este año por el Festival de Música Antigua de Sevilla (Femás) para la clausura de la que es su cuadragésima edición, que se materializará justamente con la interpretación de la más célebre obra musical dedicada a ese texto evangélico, la que Johann Sebastian Bach (1685-1750) presentara en la Semana Santa de Leipzig de 1727.

Hacía seis años, desde que Philippe Herreweghe y su Collegium Vocale de Gante cerraran el Femás de 2017 con ella, que la obra no se escuchaba en Sevilla. Si Herreweghe pasa por ser uno de los grandes bachianos de nuestro tiempo y en 2017 su experiencia y la de su conjunto con esta obra se medía en décadas, la apuesta esta vez es algo más arriesgada, ya que el conjunto belga Vox Luminis se enfrenta en esta gira europea (en España antes de Sevilla, pasa por Madrid y Barcelona y termina el Lunes Santo en Valencia) a su primera Pasión según San Mateo, y lo hace de forma bastante novedosa, pues la obra se presentará sin un director en el podio. No quiere decir ello que no tenga un responsable musical, que será Lionel Meunier, el bajo francés fundador en 2004 y director desde entonces de Vox Luminis, que formará como uno más de los cantantes del coro, por lo que faltará esa figura que la tradición romántica hizo habitual pero antes resultaba prácticamente inexistente, la del maestro que, de espaldas al público, dirige con sus gestos a los intérpretes. Junto a Vox Luminis, que participó ya en el Femás en la edición de 2021, actuará la Orquesta Barroca de Friburgo, compañeros habituales desde 2017 (en 2021 también acompañaron al coro belga pero en formato reducido) y uno de los conjuntos barrocos más prestigiosos de las últimas décadas. Además, participarán los niños de la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, seguro que como tiples de ripieno en el número de apertura de la obra, aunque quizás refuercen también algún otro pasaje de la partitura.

La Pasión según San Mateo de Bach se ha convertido casi en un mito de la cultura occidental por su solemne majestuosidad y la forma en la que penetra expresivamente en los misterios de ese Gran Relato de nuestra civilización, el de la pasión y muerte de Cristo. La obra se estrenó el Viernes Santo de 1727 en la iglesia de Santo Tomás, en un tiempo en el que la liturgia de la iglesia reformada de Leipizg para ese día incluía un gran oficio matinal de unas cuatro horas de duración y unas Vísperas que empezaban a la dos de la tarde y a las que seguía la Pasión, dividida siempre en dos partes con un sermón entre ambas.

La iglesia de Santo Tomás tenía entonces dos tribunas separadas, cada una con un órgano, y Bach aprovechó esa disposición del templo para dar vida a su composición más monumental, pues diseñó un dispositivo de doble coro, que obligaba también a doblar los contingentes instrumentales, hasta un total de entre 60 y 65 intérpretes (jamás volvería a concebir una obra de este tamaño). La composición también es monumental por su extensión, pues sus 68 números sobrepasan las dos horas y media de duración. Pero en realidad las dimensiones materiales de la obra son anecdóticas al lado de la genial disposición de todos los elementos, conjuntados con la única intención de conmocionar emocionalmente a los feligreses, a los que Bach asombró ya en 1724, en su primera Semana Santa en Leipzig, con la más pequeña (en lo material), pero igualmente magistral Pasión según san Juan.

Aunque no fue hasta 1717 que en Leipzig se empezaron a interpretar pasiones en el conocido como estilo figuraliter (es decir, con polifonía), Bach asume la tradición del género tal y como se había ido desarrollando en Alemania en las décadas finales del siglo XVII, pasada ya la época de las pasiones dramáticas, mucho más austeras, de Heinrich Schütz. Por influencia de la cantata italiana, se hicieron habituales entonces los números cerrados, divididos entre recitativos y arias, a los que se unían los coros y los corales luteranos.

En Bach, el relato evangélico se pone en boca de un tenor que hace el papel del Evangelista, un bajo, que interpreta a Jesús, y voces diferentes para los soliloquentes (esto es, el resto de personajes del drama). El Evangelista interpreta sus partes siempre en un recitativo secco (acompañado solo por el bajo continuo), mientras que Jesús canta en un estilo arioso con acompañamiento de toda la cuerda de la orquesta, una forma que en este mismo Femás pudo escucharse ya en la Pasión según San Marcos de Reinhard Keiser, de hacia 1712, que interpretó justo un domingo antes el Conductus Ensemble. El resto de personajes cantan también en recitativos seccos cuando participan en solitario, en forma de canon cuando lo hacen en dúo y en el estilo del motete, a cuatro voces, cuando son más, los famosos coros de turba.

Las quince arias de la obra, todas en estilo da capo, una de ellas en dúo y diez antecedidas por recitativos en arioso, están compuestas sobre los textos escritos por Christian Friedrich Henrici, alias Picander, habitual colaborador de Bach en aquel tiempo. Suyos son también los textos de los dos grandes números para coro que abren y cierran la partitura, incluido el recitativo para cuatro solistas que antecede a ese estremecedor tombeau final. Estas interpolaciones poéticas en el relato evangélico son las que dan carácter al tipo de pasión que Bach hereda y eleva a un nivel de magnificencia incomparable. No son en cambio de Picander los poemas del soberbio coral figurado con el que se termina la primera parte de la obra ni los de los innumerables corales que la recorren (musicalmente, son en total doce, algunos repetidos varias veces con textos diferentes), que proceden de la tradición luterana y que Bach, salvo en esa brillantísima conclusión de la parte I (que había abierto la Pasión según San Juan en la versión que el compositor presentase en 1725), armoniza en un sencillo estilo homofónico a cuatro voces, pues estas piezas representaban la participación directa de la comunidad en el culto.

Programar una obra de estas características en un día tan señalado en Sevilla es sin duda un gesto de audacia por parte del Femás, pero parece que el aficionado lo ha recibido con entusiasmo, pues a la hora de escribir estas líneas, a cuatro días del acontecimiento, apenas quedan ochenta entradas disponibles y es muy posible que el teatro tenga que poner el cartel de Completo. Sería formidable vincular la Pasión de todas las pasiones al Domingo más importante del calendario festivo de la ciudad, y crear con ello una tradición asociada, ahora así, a una de las obras más conmovedoras y deslumbrantes del patrimonio universal de la Humanidad.