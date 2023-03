Fue hace muy poco tiempo, el 12 de octubre pasado, cuando estuvieron en Sevilla los Hombres G dando un concierto en el Icónica Fest junto a Seguridad Social, para el que se agotaron todas las localidades y el público terminó encantado con la forma en que nos recordaron a la mayoría de los asistentes otro tiempo en el que fuimos jóvenes. Cuarenta años llevan los Hombres G dejados ya detrás y prácticamente sin solución de continuidad se ponen de nuevo en marcha para celebrar tan magno aniversario y de nuevo estarán en nuestra ciudad para compartir su alegría con el público sevillano. Será el día 27 de mayo en Live Sur Stadium, que es el enorme espacio escénico que se coloca en la explanada exterior del Estadio de la Cartuja.

Con motivo de su visita anterior tuvimos ocasión de hablar con David Summer, el cantante y bajista de la banda, por lo que esta vez, ya que más que un grupo musical son una familia en la que todos están de acuerdo, completada con Javier Molina a la batería y Rafael Gutiérrez y Daniel Mezquita a las guitarras, hemos preferido elegir a este último como interlocutor, aunque con la seguridad de que todo lo que nos contase no diferiría apenas tomando como alternativa a cualquiera de ellos.

-¿Va ser muy diferente este concierto del que ofrecieron en octubre?

-Totalmente. El año pasado estábamos presentando el disco de La esquina de Rowland y lo de ahora será una celebración de los cuarenta años que llevamos en los escenarios. El concierto va a ser una pasada. Hicimos una prueba el 30 de diciembre en Madrid, tocando en el WiZink Center y la gente salió encantada de él. Fue un concierto muy emotivo y especial. Estaremos casi dos horas y media tocando, haciendo un repaso por toda nuestra discografía, con todas las canciones más debatidas y aclamadas.

-¿Estarán también Juanito Piscinas y Jason Paradise?

-Sí; vienen ellos y además durante algunos momentos del concierto contaremos también con una sección de cuerda de ocho músicos.

-La gira se llama 40 años y seguimos empezando. Si realmente empezasen ahora de nuevo ¿qué harían y qué no de lo que han hecho en estos 40 años?

-Son tantas cosas las que se me ocurren. Hay muchas que hemos hecho que no se pueden evitar por falta de experiencia o porque éramos muy jóvenes. Y otras que ahora no repetiría, pero que ya están hechas. Lo peor de todo lo que hicimos fue el exceso de trabajo. Era una vorágine; en los primeros siete u ocho años hacíamos un disco cada uno de ellos, una gira, películas, promoción todos los días. Ahora nos lo tomamos con más calma. Creo también que hay discos, como el tercero y el cuarto -Estamos locos ¿o qué? y Agitar antes de usar- que hubiese sido mejor espaciarlos más; pero es lo que le digo, es el pasado y ya no podemos cambiarlo. Pero en líneas generales estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho en todos estos años.

-¿Les queda algo por aprender?

-Sí. Y el hecho de seguir empezando es para nosotros un lema que llevamos a rajatabla; cada concierto y cada disco que hacemos es como si fuese el primero. Intentamos que sea el primero. Sé que es difícil cuando llevas catorce discos y un montón de giras, pero siempre tenemos ahí algo que intentamos que sea como la primera vez. Cada vez que me subo al escenario intento que no se convierta en una rutina, que sea como cuando empezaba, que tenía ganas de darlo todo, de disfrutar. Y a todos nos sigue sucediendo lo mismo. Ahora afrontamos esta gira con veinte conciertos en España y veinte en América este año, y el próximo año otros veinte en Estados Unidos; es la gira que más nos ilusiona después de haber realizado tantas. Pero el hecho de celebrar estos 40 años, hacer un repertorio distinto, dividir el concierto en varias épocas, varias fases, con una gran producción, la verdad es que nos tiene encantados y con unas ganas tremendas de empezar a tocar y hacer que sea inolvidable para nosotros, porque no sé si podremos volver a repetir una gira como esta.

"Uno puede ir a ver a los Rolling Stones o a U2 y tener veinte años pero con grupos de España parecía que tenías que tener la edad del grupo para ir a verlos"

-Debutaron ustedes en el 83 en RockOla, un templo de la modernidad. Todo público joven. Ahora no tocan en salas ni ante un público tan joven…

-No se crea; la verdad es que lo que más nos sorprende es la variedad de público que tenemos. Que un grupo lleve más de 40 años en activo y siga llenando sitios es algo que nunca había pasado antes en España. Uno puede ir a ver a los Rolling Stones y tener veinte años, o a grupos que lleven activos más años que nosotros, como U2, pero con grupos de España no había pasado eso, parecía que tenías que tener la edad del grupo para ir a verlos, y a nosotros nos sorprende que en los conciertos haya tanta gente joven. Suponemos que es porque los padres les han traspasado la afición a los hijos, o por la película de este año, Voy a pasármelo bien, que ha funcionado perfectamente; es una película protagonizada por niños y eso ha calado muchísimo en los niños. Sea por lo que sea, estamos muy contentos de salir al escenario y ver tanta gente joven.

-¿Notan ustedes si estos jóvenes de ahora son muy diferentes a los jóvenes que les veían entonces?

-No sé si serán distintos, pero las motivaciones son las mismas. Una canción le llega a un chaval de catorce años de ahora igual que le llegaba a otro de esa edad en los 80. Las emociones le llegan con la misma intensidad. Creo que cuando hablamos de emociones como el amor, la diversión, pasártelo bien, no cambia nada. Lo que notamos es que cuando tocábamos en los 80 el noventa y cinco por ciento era público joven y femenino; ahora es mucho más variopinto.

-Una curiosidad; ahora que no se venden discos ¿ganan más con los conciertos o con los derechos de autor?

-Creo que en España los artistas siempre han ganado más con los conciertos que con la venta de discos y los derechos de autor. Aquí el mercado es muy pequeño, muy limitado, no es como en Inglaterra o los USA, que si tienes un número uno ya te puedes retirar para toda la vida con los que ganas de derechos de autor y no necesitas hacer conciertos. Pero en España no es igual, a pesar de que plataformas como Spotify, Apple, Amazon, han salvado a la industria, que estaba totalmente muerta hace diez o quince años con el pirateo. No había industria; había una desmotivación bestial por grabar discos y sacarlos; no te valía para nada. Gastabas mucha pasta y mucho tiempo y no sacabas ningún beneficio más allá de que la gente te conocía más e iba a ver tus conciertos. En este país muy poca gente vive solo de la venta de discos y de autores.

-La mayor parte de sus conciertos serán en verano, pero no van a tocar en festivales.

-De vez en cuando hacemos algún festival, pero esta gira es sobre nuestro 40 aniversario y no va de eso. No tenemos nada en contra de los festivales; hemos hecho muchos, pero en ellos te limitan mucho el tiempo, en función del número de grupos que toquen y este concierto dura demasiado para eso. Sí que haremos algo parecido el 8 de julio en Santiago y los días 2 y 3 de diciembre en Los Ángeles, en el estadio de los Dodgers.

-¿Tienen ustedes alguna opinión formada sobre esa mafia que se dice que hay tras los festivales; que haya dos o tres grandes promotores que lo organizan todo, muchas veces con los mismos artistas rotando por todos los que manejan?

-No conozco la polémica. Si le soy sincero no sé cómo funciona el tema de los festivales, aunque ya le digo que hemos hecho algunos. Sí sé que hay grupos que solo hacen festivales; ocho o diez conciertos al año en ellos y con eso son felices. A nosotros nos gusta tocar en todos lados, hacer carretera e ir a muchos sitios; disfrutamos tocando y si solamente hiciésemos festivales nos aburriríamos en casa, nos divorciaríamos.

-Me resulta curioso que las canciones de Hombres G siempre hayan sido sobre personas muy concretas, hechos muy cotidianos y hayan trascendido de esa forma y sobrevivido al paso del tiempo. Como la tragedia griega, que trataba sobre conflictos universales.

-Esa es la clave. Cuando haces una canción sincera, sobre algo que te ha pasado a ti o que le ha pasado a algún amigo tuyo, alguien cercano, esa sinceridad se transmite mejor de generación en generación. Eso decía Sabina en el documental, que tienes que hacer canciones de desamor, porque las canciones de amor, de qué bien estoy con mi mujer, no le interesan a nadie. Si haces una canción sincera de verdad, te abres y cuentas lo que te ha pasado a ti, eso se refleja en lo que le ha pasado a la gente, tanto a un chaval de ahora como de hace cuarenta años, por eso es fundamental hacerlo así. Nosotros ya no hacemos canciones de bares y de chicas en la playa, porque eso ya no nos pasa, ni sufrimos por un pijo que tiene un Ford Fiesta.

-Todavía sale de forma recurrente alguna polémica sobre sus canciones. ¿Eso les afecta?

-No nos afecta en absoluto; dormimos muy tranquilos por la noche. Nosotros nunca en la vida hemos querido ofender, ni crear polémica, ni meternos con nadie; lo que hemos querido siempre es divertirnos y que la gente se divierta. Es una tontería revisar ahora canciones de hace 30 o 40 años, porque eso nos llevaría a pensar que ahora hay más censura y que estamos más limitados en la creación que hace cuarenta años, cuando estábamos con la democracia recién estrenada.

-Algunos estudios recientes dicen que ser malhablado es signo de inteligencia, honestidad, creatividad. En sus canciones sueltan muchos tacos.

-Nosotros cantamos como hablamos; no utilizamos palabras que no usemos en el lenguaje normal. A lo mejor somos malhablados, pero es un por la sinceridad que le decía antes de cómo somos; siempre nos hemos mostrado tal como somos, sin querer dar otra imagen. Si quieres hacer una canción polémica o reivindicativa de algo, pasa de moda. Se pasan de moda los sonidos, las noticias y nosotros siempre hemos querido ser naturales en las canciones, las entrevistas, y la gente a lo largo del tiempo nos ha preferido de esa forma real, no ficticia ni como una pose.

"La gente que ya nos haya visto va a ver una cosa muy distinta y creo que les va a sorprender bastante"

-La canción Voy a pasármelo bien les define perfectamente. ¿En algún momento también les ha definido La cagaste Burt Lancaster?

-Esa era una de las primeras que teníamos y realmente hace muchos años que no la tocamos. Fue la primera que grabamos en un single, con Marta, Venezia y Milagro. Y fue el título del segundo disco, el que creo que es el mejor de los nuestros. De hecho, creo que de ese cantamos todas las canciones en directo: Te quiero, Dos imanes, Visite nuestro bar, Marta, Las chicas cocodrilo; es un disco fundamental en nuestra carrera. Pero Voy a pasármelo bien es una canción que salió cuando estábamos grabando el disco y pensamos en hacer una para empezar los conciertos y esa nos vino al pelo. Durante muchos años los hemos abierto con esa canción, pero en esta gira vamos a hacer una excepción y vamos a empezar con otra canción bestial que es también muy importante en nuestra carrera. La gente que ya nos haya visto va a ver una cosa muy distinta y creo que les va a sorprender bastante.

-¿Piensan llegar a los 50 años? ¿Cómo se los imaginan?

-No pensaba ni que íbamos a llegar a los 30. Recuerdo que cuando se jubiló mi padre de Iberia, le regalaron una placa dedicada a sus 33 años de trabajo y a mí aquello me parecía la hostia de tiempo, así que imagínese, ya llevamos 40. Así que no tengo ni idea de si llegaremos a los 50; pero lo único que nos puede parar es la salud, porque estamos muy felices con lo que hacemos y mientras la gente quiera venir a vernos seguiremos los años que podamos. Tenemos el consuelo de que hay gente como los Stones o U2 que mencioné antes, que son mayores que nosotros y los ves ahí y parece que son inmortales. No le diría que nosotros no, pero que la salud nos acompañe.