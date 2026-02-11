Arranca en Sevilla la gira 'Una noche con los 3 tenores', un gran formato sinfónico, que se podrá disfrutar en Fibes el 22 de febrero

Vívelo en Vivo presenta su nueva gira Una noche con los 3 tenores, una ambiciosa propuesta sinfónica que comenzará su recorrido el próximo 22 de febrero en Sevilla (18:30, en Fibes) y continuará por distintas ciudades de España, con la intención de establecerse como una serie de espectáculos de gran formato con continuidad en el futuro.

Una noche con los 3 tenores es una de las propuestas de Vívelo en Vivo. Se trata de un espectáculo sinfónico-vocal que rinde homenaje al espíritu de los legendarios conciertos de los años 90 protagonizados por Domingo, Pavarotti y Carreras. Un recorrido por “lo mejor de lo mejor” de aquel repertorio inolvidable que conquistó escenarios como Caracalla, Los Ángeles o París.

El programa se construye a partir de las grandes arias de la ópera y de las melodías más populares del bel canto, con música de compositores fundamentales como Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Jules Massenet, Gaetano Donizetti o Georges Bizet. El público reconocerá desde las primeras notas páginas tan emblemáticas como Nessun dorma, La donna è mobile, Una furtiva lagrima o E lucevan le stelle, junto a canciones universales como O sole mio, Granada o grandes himnos de la tradición lírica popular.

Sobre el escenario, la Orquesta Sinfónica del Bel Canto, bajo la dirección del maestro Bauti Carmena, acompaña a los tenores Mario Millán, José Darío y Miki Ferrer, tres voces que combinan rigor vocal, carisma escénico y una clara vocación comunicativa.

Director musical: Bauti Carmena

Al frente de la orquesta estará Bauti Carmena, pianista y director de amplia formación y experiencia internacional, que ya fue el responsable musical del Concierto de Año Nuevo de Vívelo en Vivo.

Se trata de un músico formado en dirección de orquesta con distinciones académicas y experiencia en repertorios sinfónicos y operísticos que abarcan desde grandes ciclos clásicos hasta producciones contemporáneas. Su aproximación artística combina precisión técnica y sensibilidad interpretativa y ha sido clave para dar forma musical a proyectos de gran envergadura en espacios sinfónicos.

Sobre el espectáculo

Una noche con los 3 tenores no es una recreación literal, sino una celebración actual de un formato histórico que acercó la ópera a millones de personas, manteniendo intacta su esencia: grandes voces, grandes melodías y emoción compartida.

El espectáculo combina excelencia musical, emoción y cercanía con el público, fiel al espíritu de Vívelo en Vivo: no ofrecer simples conciertos, sino experiencias escénicas completas, pensadas para conectar con públicos diversos y convertir cada ciudad en una vivencia irrepetible.

Después de la cita del 22 de febrero en Sevilla, la gira continuará por Burgos (2 de mayo, en el Fórum Evolución); Santiago de Compostela (30 de mayo, en el Palacio de Congresos) y Vigo (31 de mayo, en el Auditorio Mar de Vigo).

Sobre Vívelo en Vivo

Vívelo en Vivo es un proyecto cultural y musical que busca conectar grandes producciones musicales con públicos amplios, acercando la música sinfónica, clásica y de entretenimiento a cada ciudad con propuestas pensadas para emocionar, educar y sorprender. Más allá de ‘Una noche con los 3 tenores’, el proyecto abarca espectáculos temáticos como tributos, conciertos sinfónicos de cine y galas especiales, todos con alto nivel artístico y producción escénica.

Venta de entradas en info de Una noche con los tres tenores, aquí.