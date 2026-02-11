Arranca en Sevilla la gira 'Una noche con los 3 tenores', un gran formato sinfónico, que se podrá disfrutar en Fibes el 22 de febrero
El nuevo proyecto musical de Vívelo en Vivo, que rememora el espíritu de los grandes conciertos históricos de Los Tres Tenores, inicia una gira nacional con la Orquesta sinfónica del Bel Canto y tres grandes voces líricas, que rendirán tributo a Pavarotti, Domingo y Carreras
Vívelo en Vivo presenta su nueva gira Una noche con los 3 tenores, una ambiciosa propuesta sinfónica que comenzará su recorrido el próximo 22 de febrero en Sevilla (18:30, en Fibes) y continuará por distintas ciudades de España, con la intención de establecerse como una serie de espectáculos de gran formato con continuidad en el futuro.
Una noche con los 3 tenores es una de las propuestas de Vívelo en Vivo. Se trata de un espectáculo sinfónico-vocal que rinde homenaje al espíritu de los legendarios conciertos de los años 90 protagonizados por Domingo, Pavarotti y Carreras. Un recorrido por “lo mejor de lo mejor” de aquel repertorio inolvidable que conquistó escenarios como Caracalla, Los Ángeles o París.
El programa se construye a partir de las grandes arias de la ópera y de las melodías más populares del bel canto, con música de compositores fundamentales como Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Jules Massenet, Gaetano Donizetti o Georges Bizet. El público reconocerá desde las primeras notas páginas tan emblemáticas como Nessun dorma, La donna è mobile, Una furtiva lagrima o E lucevan le stelle, junto a canciones universales como O sole mio, Granada o grandes himnos de la tradición lírica popular.
Sobre el escenario, la Orquesta Sinfónica del Bel Canto, bajo la dirección del maestro Bauti Carmena, acompaña a los tenores Mario Millán, José Darío y Miki Ferrer, tres voces que combinan rigor vocal, carisma escénico y una clara vocación comunicativa.
Director musical: Bauti Carmena
Al frente de la orquesta estará Bauti Carmena, pianista y director de amplia formación y experiencia internacional, que ya fue el responsable musical del Concierto de Año Nuevo de Vívelo en Vivo.
Se trata de un músico formado en dirección de orquesta con distinciones académicas y experiencia en repertorios sinfónicos y operísticos que abarcan desde grandes ciclos clásicos hasta producciones contemporáneas. Su aproximación artística combina precisión técnica y sensibilidad interpretativa y ha sido clave para dar forma musical a proyectos de gran envergadura en espacios sinfónicos.
Sobre el espectáculo
Una noche con los 3 tenores no es una recreación literal, sino una celebración actual de un formato histórico que acercó la ópera a millones de personas, manteniendo intacta su esencia: grandes voces, grandes melodías y emoción compartida.
El espectáculo combina excelencia musical, emoción y cercanía con el público, fiel al espíritu de Vívelo en Vivo: no ofrecer simples conciertos, sino experiencias escénicas completas, pensadas para conectar con públicos diversos y convertir cada ciudad en una vivencia irrepetible.
Después de la cita del 22 de febrero en Sevilla, la gira continuará por Burgos (2 de mayo, en el Fórum Evolución); Santiago de Compostela (30 de mayo, en el Palacio de Congresos) y Vigo (31 de mayo, en el Auditorio Mar de Vigo).
Sobre Vívelo en Vivo
Vívelo en Vivo es un proyecto cultural y musical que busca conectar grandes producciones musicales con públicos amplios, acercando la música sinfónica, clásica y de entretenimiento a cada ciudad con propuestas pensadas para emocionar, educar y sorprender. Más allá de ‘Una noche con los 3 tenores’, el proyecto abarca espectáculos temáticos como tributos, conciertos sinfónicos de cine y galas especiales, todos con alto nivel artístico y producción escénica.
