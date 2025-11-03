La canción de 'Antonio, el bailarín de España'

Ya está en plataformas en plataformas Y quise volar, canción original de la película Antonio, el bailarín de España interpretada por Argentina, David Bastidas y Juan Manuel Mantecón, compositor de la obra; con la colaboración al baile en el vídeoclip de Víctor Bravo.

La película documental Antonio, el bailarín de España, escrita y dirigida por Paco Ortiz, recupera del olvido la memoria del icónico artista que supo llevar la danza española a la escena internacional, colocándola al mismo nivel que la ópera, la música o el ballet clásico.

Con este propósito Antonio, el bailarín de España parte de las conversaciones que el propio Antonio mantuvo con su amigo el periodista Santy Arriazu; una autobiografía registrada en cintas de casete que conforman un material exclusivo donde Antonio cuenta con su propia voz los detalles de su trayectoria personal y profesional. Estas cintas sirvieron como punto de partida de la biografía que Arriazu publicó en 2004, y en esta pieza cinematográfica servirán como voz en off en primera persona e hilo conductor de la apasionante historia de su vida.

La película combina secuencias de ficción en las que se recrean estas conversaciones que se produjeron entre Antonio y Arriazu entre 1983 y 1984, interpretados por los actores Juanlu Corrientes y Nestor Barea respectivamente; con el testimonio de compañeros de profesión que han sido entrevistados para la ocasión, como los intérpretes Nacho Duato, Rubén Olmo, Antonio Canales, Víctor Ullate, Aída Gómez (bailarina y ex directora del Ballet Nacional), Carmen Roche y Carmen Rojas (parejas de baile de Antonio), José Antonio (bailarín que dirigió el ballet nacional), María Rosa (bailarina); y expertos como Marta Carrasco, Manuel Curao, Cristina Cruces, Cristina Hereen, Rosalía Gómez (Comisaria exposición de Antonio), o el propio Santy Arriazu (amigo y periodista que hizo la entrevista a Antonio para su autobiografía, grabó las cintas). Las entrevistas aportan rigor y objetividad a un relato que también se ilustra con una importante selección de imágenes de archivo de la vida pública y obra da Antonio; recopilando su trabajo y creando un gran documento audiovisual que deja constancia de que en España hubo un hombre único al que todos conocían por Antonio, alguien que nunca necesitó sus apellidos para llegar al éxito.

Con todo, Antonio, el bailarín de España viene a reconocer y rescatar del olvido para las nuevas generaciones la figura de quien, junto a Carmen Amaya, marcó un tiempo de esplendor en la danza española del siglo XX. Maltratado por una época en la que ser diferente era castigado con cárcel, podría decirse que Antonio el bailarín, bailaor, coreógrafo, empresario, artista, creador, figura universal y abanderado del reconocimiento del flamenco y la danza española de manera internacional, fue el mejor embajador de España durante una época convulsa y, según muchos, uno de los genios del siglo XX y el mejor bailarín español de todos los tiempos.

Producida por Sarao Films y La Panda, el documental Antonio, el bailarín de España cuenta con la participación de RTVE, Canal Sur TV y la Junta de Andalucía, así como con el apoyo de la Junta de Andalucía. Está escrito y dirigido por el cineasta onubense Paco Ortiz, y producido por José Carlos de Isla, quienes reinciden en la radiografía de personajes andaluces que han destacado por su trayectoria artística, con obras tan celebradas en su filmografía como Marisol, Llámame Pepa (2024), Premio Forqué y Nominada al Goya al mejor Documental en 2024 Aníbal. El arquitecto de Sevilla (2023), Algo Salvaje. La historia de Bambino (2021), Premio Carmen el Mejor Documental Andaluz, 13. Miguel Poveda (2015) nominado a los Premios Forqué, Acariciando el aire. Matilde Coral (2016) o Se prohíbe el cante (2019).