Iván Gallego, el cantante sevillano que no cobra las entradas de sus conciertos si al público no le gusta

Iván Gallego se ha popularizado tras dedicarle unas sevillanas a la periodista Sonsoles Ónega durante la Feria de Abril. Este cantante de Alcalá de Guadaíra quiso rendir su particular homenaje "a la reina de las tardes en televisión".

El momento se hizo viral y unos días después, Iván llegó a cantar las sevillanas en el plató de Y Ahora Sonsoles, donde Ónega presenta cada tarde este programa.

Conciertos a juicio del público

Iván Gallego está viviendo un gran momento de popularidad después de estos últimos acontecimientos. Tal y como describe él mismo, "todo ha sido una revolución", incluso "con gente parándome por la calle porque me reconoce y me pide que le cante las sevillanas". Tanto es así que su sevillana "El Caradura" ya ha alcanzado el millón de reproducciones en YouTube.

Recientemente, el cantante ha anunciado que no cobrará por sus actuaciones en vivo si el público que acuda a verlo no sale satisfecho del espectáculo. De esta forma, serán solo los músicos que le acompañan quienes cobren por el trabajo realizado.

Se trata de una iniciativa de cara a la gira de conciertos que comenzará en breve, y con el fin de que el público que le acompañe tenga un pequeño aliciente para asistir a verlo.

La forma en la que se valorará si un concierto ha gustado o no, según el propio cantante, "será de una forma muy sencilla". "Allá adonde voy, cuando acabo la actuación el público me pide que siga y que no me vaya, se vuelve loco, vibra conmigo e incluso me espera en la salida". El cantante considera que "no debe cobrar" por un trabajo "que creo que no ha estado bien hecho”.

Otra forma de medir cómo ha podido gustar su actuación es por el número de seguidores que se suman a sus perfiles oficiales de redes sociales. Tras conocerse esta iniciativa, varios ayuntamientos se han interesado por contratar al artista, que se reafirma en que "mis músicos siempre cobrarán, y el dinero que dejaré de percibir será el mío, nunca el de ellos".