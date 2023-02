Los rescatadores del cielo

Ficha *** 'All that breathes'. Documental, RU-India, 2022, 96 min. Dirección: Shaunak Sen. Fotografía: Ben Bernhard, Riju Das, Saumyananda Sahi. Música: Roger Goula. Con: Mohammad Saud y Nadeem Shehzad.

Con su flamante nominación al Oscar, llega a HBO Max este documental de Shaunak Sen que arranca literalmente a ras de suelo, entre las calles atestadas de basura y ratas de Delhi (India), para ir levantando vuelo literal y metafóricamente hacia el cielo del que cada día caen fulminados centenares de milanos negros como consecuencia de la contaminación, la falta de alimento o la crueldad humana.

All that breathes anuncia así su espíritu animalista y transversal, también una inesperada mirada poética que busca cierta belleza en el estercolero y el caos urbano, para seguir los pasos de dos hermanos y su ayudante como devotos y modestos rescatadores de aves desde su pequeño rincón en la ciudad, tipos entregados a una suerte de misión espiritual de la que se hizo eco un artículo del New York Times gracias al que consiguieron algunos fondos que permitieron mejorar las condiciones de su local de acogida y cuidados.

Y decimos poética porque el filme asume una concepción de la puesta en escena, una cadencia y un tono observacionales que se apartan de ciertas convenciones para indagar en una reposada forma musical como vehículo para un relato donde el idealismo convive con un ambiente de tensión social y religiosa, pequeñas cuitas domésticas o los inevitables deseos de salir de un país cuya realidad no se parece a las películas de Bollywood.

Aunque lo bordea, All that breathes no cae en el miserabilismo ablandacorazones que suele impregnar este tipo de miradas y allanar demasiado su camino. Entre el relato elíptico, la pequeña épica de la resistencia y la conciencia de la degradación del ecosistema, el filme también nos recuerda que el hombre no deja de ser otra especie más en vías de extinción.