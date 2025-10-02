Ellas cuentan, ellas dirigen

Documentales, cortometrajes, coloquios, talleres y clases magistrales vuelven a conformar las actividades de la XI edición (la 7ª en Sevilla) del Festival ‘Directed by women’ que se celebrará en la sede del Cicus entre los próximos 6 y 8 de octubre. Un evento íntegramente dedicado a la creación audiovisual femenina y a los nuevos retos aún pendientes por la igualdad y la paridad en el sector.

La joven montadora, cantante y directora Paula Veleiro será la encargada de inaugurar el evento con una masterclass el lunes 6 a las 18h., en la que disertará sobre el cine documental que trabaja con el archivo. A continuación, a las 20h., se proyectará su cinta documental Te separas mucho (2024), en la que la cineasta gallega dialoga con sus padres.

Cerrará la jornada la primera sesión de cortos (21:30h.) del festival que incluye los títulos Campolivar, Corre, Adela, Y ahora, ¿qué?, Mater benefacta y Macarena, una comedia espiritual, todos ellos dirigidos por jóvenes realizadoras españolas en 2024 y 2025.

La programación del martes 7 de octubre se abrirá precisamente con una nueva sesión de cortos a las 19h: Agua salina, Portales, Tú no, Ara Crema y Algo nuevo que contar, de nuevo alternando propuestas de ficción, documental experimental e incluso animación.

A las 20:30h., en la sala Casajús, se inaugura la exposición de fotografías realizadas por Óscar Fernández Orengo, La mirada horizontal: mujeres del cine español contemporáneo, especialmente dedicada a visibilizar los rostros de aquellas que están y trabajan en la profesión lejos de los focos y detrás de las cámaras.

Cierra la jornada del martes la proyección de Por donde pasa el silencio de la ecijana Sandra Romero, uno de los debuts femeninos más aclamados del cine español de 2024, retrato de la compleja relación entre dos hermanos gemelos ambientado en la localidad y alrededores de Écija.

La tercera y última jornada, ya el miércoles 8, se abre igualmente con una nueva sesión de cortometrajes, cuatro ficciones y uno documental: La palmera, de Maryam Harandi, aborda las relaciones entre Oriente Medio y Occidente a través del exilio, Lo que te falta, de Sara Bermejo, trata sobre el reencuentro con un antiguo amor, Azkena, de Landeta y Lyon, explora los temas de la maternidad y el linaje a través de la animación, Las pardas, de Simone Sojo, se centra en un grupo de amigas travestis, y Egoísta, de Teresa Bellón y Úrsula Gutiérrez, se adentra en una crisis de pareja. A las 21h., en el patio, la proyección del documental de Reyes Gallegos Ellas en la ciudad, del que ya nos ocupamos aquí, pondrá cierre a este ‘Directed by Women 2025’.

‘Poquita fe’: la mejor herencia azconiana viene en píldoras

La segunda temporada de Poquita fe (Movistar+) no da tregua en su retrato cómico-satírico de las penurias de una pareja atrapada en su condición precaria y zarandeada por los problemas cotidianos de cualquier españolito trabajador y de barrio, a saber, encontrar piso y asentar un amor que se escapa entre las manos.

Raúl Cimas y Esperanza Pedreño en 'Poquita fe'.

Montero y Maidagán (Camera Café) perfeccionan y depuran una fórmula construida en un constante juego de montaje de apartes y salidas, haciendo partícipes a sus protagonistas de la narración de su propia historia en un mecanismo meta que tiene mucho que ver con el espíritu del tebeo. Esta segunda tanda se muestra también más generosa en la participación y el peso específico de los personajes secundarios: suegros, cuñadas, amigos, compañeros de trabajo y acompañantes entrañables y un poco miserables de unos Raúl Cimas y Esperanza Pedreño que conforman ya una de las parejas más memorables del esperpento costumbrista de nuestro panorama audiovisual. La mejor tradición azconiana-ferreriana-berlanguiana no pervive ya en el cine sino en esta serie de Movistar+.

Jonny Greenwood se apunta a todas las batallas de PTA

La de Paul Thomas Anderson y Jonny Greenwood es ya una de esas colaboraciones entre cineasta y compositor destinada a hacer historia desde aquellos primeros acordes de Pozos de ambición. En Una batalla tras otra (Nonesuch Records) el radiohead es quien lee la película en sus claves de género más serias o alejadas de ese tono satírico que contamina ciertos tramos del filme. La suya es, siempre dentro del rigor contemporáneo que la caracteriza, una música eminentemente dramática y rítmica, una suerte de motor siempre en movimiento que impulsa, ralentiza, acelera o estructura las secuencias, su tempo y sus inflexiones. Desde el piano entendido como instrumento de percusión a los drones de cuerda, de la guitarra lírica a los pasajes más elegíacos o abstractos, la banda sonora de Greenwood toma cuerpo y da forma externa e interna a un viaje siempre sincopado y hacia adelante que culmina en esa persecución en la carretera del desierto, “río de colinas”, desde ya una de las secuencias más memorables de todo el cine reciente.