La escritora y la asesina

La ficha ** 'El Mal'. Thriller, España, 2026, 128 min. Dirección y guion: Juanma Bajo Ulloa. Fotografía: Diego Trenas. Música: Koldo Uriarte. Intérpretes: Belén Fabra, Natalia Mena, Tony Dalton, María Schwinning, Natalia Ruiz, Fernando Gil, Aritz Kortabarría.

Pasados ya sus días de gloria y reconocimiento popular (recordemos que Airbag fue número uno en taquilla en 1997), refugiado en un modelo de producción artesanal sin apenas fondos para promoción que no renuncia a exhibir un potente empaque visual clásico, Juanma Bajo Ulloa sigue encontrando en el cuento infantil y su deriva siniestra el molde para un cine ajeno a tendencias aunque siga intentando conectar con el presente para satirizarlo.

El Mal trata de ahondar en las raíces de la pureza del término a través del encuentro entre una asesina en serie (Natalia Tena) y la escritora en crisis (Belén Fabra) a la que ésta le encarga la crónica literaria de sus impunes fechorías, un duelo (levemente misógino) entre mujeres con necesidad de reconocimiento servido en una elegante puesta en escena, un buen trabajo de localizaciones y un aire que remite a La noche del cazador o al cine de Brian de Palma.

No es poca cosa, pensarán algunos. Y es cierto que la película se sostiene prodigiosamente sobre sus formas y su (endeble) lógica interna de género, mirando siempre hacia el pasado para dar cuenta del circo literario o mediático o del narcisismo como prisión del carácter. Con todo, es en esa relación especular, dependiente y malsana entre la criminal y su biógrafa donde El mal presenta sus mejores bazas, salpicadas de un puñado de asesinatos para la antología, niños incluidos, que terminan dispersándose en las subtramas del editor mexicano, la hija adolescente y su novio o los episodios de la vida cotidiana de la asesina.

Suspendida la verosimilitud en más ocasiones de las deseables y prisionera de sus propios caprichos, El mal se deja ver no tanto como una reflexión sobre la ausencia de empatía, sino como un ejercicio de estilo donde el director de Alas de mariposa, La madre muerta o Baby sigue demostrando pulso para moverse en un terreno propio.