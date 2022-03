El Festival Flamenco de Nueva York celebra sus dos décadas de vida

El Flamenco Festival de Nueva York celebrará del 6 al 25 de abril su 20 aniversario en tierras norteamericanas, una celebración programada inicialmente hace dos años y que tuvo que ser pospuesta por el estallido de la pandemia en marzo de 2020.

Según los organizadores, se producirá "el desembarco de artistas de primer nivel en la Gran Manzana", con "figuras del flamenco español contemporáneo que han ampliado los horizontes de este arte y derribado sus fronteras, cuestionando sus límites y logrando trascender la tradición, la ortodoxia y los estereotipos", como Miguel Poveda, Manuel Liñán, Mercedes Ruiz, Eduardo Guerrero, María Moreno, María Terremoto o Santiago Lara, en diferentes espacios de la ciudad y con una programación que llegará también a Miami y Los Ángeles.

Miguel Poveda será el encargado de dar el pistoletazo inicial de la programación del Flamenco Festival en las jornadas de los días 7 y 8 de abril, con dos conciertos programados en el Teatro Skirball Center de Manhattan, "dos recitales para marcar en rojo en base a la trayectoria y el aplauso que provoca el cantaor", dicen desde la cita, que califica al cantaor como "toda una figura icónica del flamenco contemporáneo. Cualquier actuación a su cargo es un acontecimiento de tradición y maestría, de talante y evolución". Será la primera vez que Poveda actúe en Nueva York con un espectáculo propio.

Un día antes, el 6 de abril, el Centro Rey Juan Carlos I de Nueva York acogerá un encuentro con el propio Miguel Poveda, para profesores y estudiantes y que podrá vivirse, en vivo, a través del perfil de Facebook del espacio.

El Flamenco Festival también regresa al New York City Center con la compañía de Manuel Liñán y ¡Viva!, un espectáculo rompedor "que se concibe como una expresión jubilosa del baile flamenco, donde lo femenino es abrazado por el cuerpo masculino y los roles de género se rompen", que podrá disfrutarse el 22 de abril gracias a la colaboración del Instituto Cervantes.

También en el New York City Center se celebrará la ya arraigada Gala Flamenca, en las jornadas de los días 23 y 24 de abril: una gran muestra de la variedad y vitalidad del baile flamenco, que ha sido durante mucho tiempo la pieza central de este festival. La gala de este año cuenta con Mercedes Ruiz, elogiada por su "verdad y virtuosismo dominantes" (Financial Times, Reino Unido), Eduardo Guerrero, conocido por sus "solos maravillosamente excéntricos" (The New York Times), y María Moreno, cuya actuación rinde homenaje al estilo tradicional de Cádiz.

A estos artistas "excepcionales" se unen músicos reputados de la talla del guitarrista Santiago Lara o la joven cantaora jerezana María Terremoto, la artista más joven en recibir el Premio Giraldillo para Artistas Noveles en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Además de esta cita, Santiago Lara y Maria Terremoto ofrecerán un recital íntimo en el Instituto Cervantes un día después, el lunes 25 de abril, como colofón final.