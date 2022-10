Cristina Campos: "La mujer condiciona su libertad a la maternidad"

Dice Cristina Campos (Barcelona, 1975) que le cuesta mucho hablar en público. Por ello se frena, toma aire, piensa y respira antes de contestar a las preguntas que la asaetean sobre la libertad, la maternidad, el empoderamiento o el deseo, no en vano, son las cuestiones que laten en el corazón de sus Historias de mujeres casadas, el libro con el que, bajo el seudónimo de Gabriela Hausmann, se ha alzado como finalista del Premio Planeta de Novela 2022 y en el que, entre otras reflexiones, viene a afirmar que todavía "la mujer condiciona su libertad a la maternidad".

"Todo esto es muy complejo de explicar, y más sin que hayais leído la novela aún", se ha explicado la escritora catalana que a través de las vidas matrimoniales de tres compañeras de trabajo enfrenta "la infidelidad masculina con la femenina" poniendo a los hijos, en el caso de la historia de su protagonista, todavía como razón fundamental para mantener un matrimonio.

"Yo intenté contar esta novela sacando al niño de la ecuación y la historia no funcionaba", ha asegurado sobre la vida de su Gabriela, una mujer de la generación de la autora (unos 46 años de edad), periodista, con un hijo, casada desde hace una década con un hombre que ama pero por el que ya no siente deseo sexual y a la que un buen día la vida le pone por delante a Pablo, su amante ideal, con el que se lanza a vivir una doble vida. "Si Gabriela no tuviera a su hijo, habría abandonado a su marido. De hecho, en el caso de su amiga Cósima, no duda en dejar a su pareja cuando descubre que la está engañando con prostitutas", reflexiona desvelando otra de las tramas que cruzan estas Historias de mujeres casadas.

Una novela que se completa con los problemas sexuales y sentimentales de Silvia, que nunca ha sentido deseo por su marido "a pesar que hacen el amor 3 0 4 veces por semana" y que descubre que comienza a sentir atracción por otra mujer "con lo que eso conlleva en nuestra generación de tener que explicar a padres, a amigos...", ha aseverado la autora que se basa "en las historias reales" de las mujeres que tiene a su alrededor.

"Mi generación está atrapada entre la de nuestras madres y nuestras hijas, que ya nos hablan del poliamor, con un concepto diferente del feminismo... Pero en mi generación todavía hay mujeres atrapadas en matrimonios por los hijos. Bueno, esto es así, y yo lo veo en muchas de las mujeres de mi alrededor", ha asegurado Campos, madre de tres hijos y que vive un matrimonio "muy feliz" con "un cineasta muy interesante" (Jaume Balagueró) al que no duda que se le habrá cruzado en su vida "mujeres interesantes" al igual que hombres a la propia autora.

Así, esa fascinación tan humana por el amor platónico -aunque en el caso de Gabriela logra hacerse realidad llevando su compromiso con su marido y su familia "al borde del precipio"- es la que impulsa a la escritora a escribir esta novela que llega unos seis años después de su debut literario con Pan de limón con semillas de amapola. "En ese tiempo ha pasado que fui de nuevo madre, con todo lo que conlleva, y que estuve un año y medio escribiendo el guion de la película con Benito Zambrano", pone explicación la barcelonesa sobre el tiempo transcurrido entre su primera y segunda novela a la que también le agradaría ver convertida "en una película o serie de televisión". "Te mentiría si te digo que no tengo cara para la protagonista pero, a veces, es mejor dejar trabajar a los profesionales", confiesa la autora pero también directora de casting durante más de dos décadas.

Cristina Campos dice que le cuesta hablar en público. Se frena, respira, se piensa. Pero cuando habla, al menos en estos primeros encuentros con la prensa tras el fallo del galardón mejor pagado del mundo, es sin filtros ni discursos aprendidos. Lo hace con naturalidad, la misma con la que para una pregunta para acordarse de su padre, el sevillano Carlos Campos, "uno de los 8 o 9 finalistas del Premio Planeta hace 40 años (con una novela titulada Bifronte), de esos de los que nadie se acuerda con el tiempo".

Historias de mujeres casadas, al igual que Lejos de Luisana, ganadora del Premio Planeta 2022, sale a la venta el 4 de noviembre, en el caso de la finalista, con una tirada de 90.000 ejemplares.