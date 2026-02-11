Galería gráfica del ensayo general de la ópera 'El Sueño de una noche de verano'

El Maestranza recuerda al compositor británico Benjamin Britten (Lowestoft, 1913 - Aldeburgh, 1976) en el 50 aniversario de su muerte con El sueño de una noche de verano, que se representa por primera vez en el espacio del Paseo Colón los días 12, 14 y 16 de este mes y prolonga así el escaso repertorio lírico de Britten -La violación de Lucrecia y El pequeño deshollinador- que se había interpretado hasta ahora en el teatro sevillano.