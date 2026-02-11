SUCESOS
El sueño de una noche de verano
El sueño de una noche de verano / Juan Carlos Vázquez Osuna

Galería gráfica del ensayo general de la ópera 'El Sueño de una noche de verano'

Todas las imágenes del ensayo del espectáculo en La Maestranza

El Maestranza recuerda al compositor británico Benjamin Britten (Lowestoft, 1913 - Aldeburgh, 1976) en el 50 aniversario de su muerte con El sueño de una noche de verano, que se representa por primera vez en el espacio del Paseo Colón los días 12, 14 y 16 de este mes y prolonga así el escaso repertorio lírico de Britten -La violación de Lucrecia y El pequeño deshollinador- que se había interpretado hasta ahora en el teatro sevillano.

