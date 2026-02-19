Las galerías de arte llaman a la movilización

Tras la huelga convocada por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo el pasado 2 de febrero, tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Hacienda han optado por el silencio como respuesta. Ante esta situación, las galerías emprenden nuevas movilizaciones para reivindicar un IVA cultural reducido. Para ello convocan concentraciones en Sevilla, Valencia, Barcelona y Madrid.

La huelga de galerías españolas, llevada a cabo entre el 2 y el 7 de este mes y secundada también por AGAS (Asociación de Galerías de Sevilla), sólo cuenta con un antecedente en 1991, convocada por los mismos motivos: una reducción del IVA cultural. En concreto, desde el sector se reivindica un IVA cultural reducido como el que ya aplican, a través de una directiva de la Unión Europea, países como Francia (5,5%), Italia (5%) o Portugal (6%). Mientras, en España, el IVA que grava la actividad de las galerías de arte es del 21%. Si de por sí podría considerarse una carga impositiva alta que merma el desarrollo del sector, el agravio comparativo hace que se juegue en desventaja en el mercado internacional.

Esto implica, por ejemplo, que si una galería francesa representa al mismo artista que una galería española, la francesa pueda vender una obra de dicho artista a un precio notablemente menor que la española. Situación que puede darse con facilidad en ferias internacionales como ARCO, que se celebra en apenas dos semanas. Si tenemos en cuenta que la mayoría de artistas españoles representados trabajan con galerías españolas, esta situación damnifica directamente, no sólo a las galerías, sino al desarrollo del arte español en su conjunto, incluidos los propios artistas.

Así, con el lema “Galeristas y artistas de toda España nos encerramos en los museos”, el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo convoca para mañana, viernes 20 de febrero, concentraciones en diferentes ciudades españolas. En Sevilla la concentración se llevará a cabo a las 18:00 horas en el CAAC (en la puerta de las cadenas, entrada a la iglesia), en Valencia a las 17:00 horas en el hall de entrada del IVAM, en Barcelona a las 17:00 horas en el hall del MACBA y en Madrid a las 17:00 horas en el Reina Sofía (en el acceso por Santa Isabel, edificio Sabatini).