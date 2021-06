Las ilusiones de Irene Reyes-Noguerol

Cuando, hace ya algunos años –aquel libro se publicó en el otoño de 2018–, los editores de Maclein y Parker accedieron al borrador de De Homero y otros dioses quedaron asombrados ante la sabiduría y la sensibilidad que Irene Reyes-Noguerol volcaba en su prosa. La autora, nacida en Sevilla en 1997, había dado ya muestras de su talento con un libro anterior, Caleidoscopios (Ediciones En Huida), pero aquel nuevo conjunto de cuentos que reescribía desde el presente los mitos griegos confirmaba a una voz de poderoso lirismo a la que había que seguir la pista. "Nos encantó cómo escribe, pero, después, también, su personalidad", apunta Antonio Abad, de Maclein y Parker. "Es muy inteligente, pero no presume de ello, le gusta escuchar, aprender. En ella destaca la humildad. Es un amor".

Hace unas semanas, los buenos augurios que suscitaba su obra se han cumplido: el de Reyes-Noguerol es uno de los nombres que recoge la prestigiosa lista elaborada por Granta de los 25 mejores narradores jóvenes en español, un olimpo en el que comparte hueco con otros creadores como la chilena Paulina Flores, la ecuatoriana Mónica Ojeda o el español Alejandro Morellón, entre muchos otros. "Saberme ahí fue algo totalmente sorprendente. Unos días antes de que se anunciara, yo misma me decía: Es imposible que me elijan", reconoce la autora, feliz de haber tomado el testigo de escritores ya consagrados como Elvira Navarro, Andrés Neuman, Santiago Roncagliolo o Samanta Schweblin, distinguidos con el mismo marchamo de calidad en la selección que la revista hizo en 2010, "una generación a la que le ha ido estupendamente. Estoy asombrada, pero ante todo lo que siento es agradecimiento", dice.

En el nuevo volumen de Granta en español, que ha llegado a las librerías en una cuidada edición del sello Candaya, Reyes-Noguerol participa con Niños perdidos, una emocionante narración en la que su autora despliega esa poesía que le caracteriza. "Siempre me ha preocupado el estilo", señala, "no quedarme en la anécdota del argumento e indagar en cómo la forma acompaña a un texto, lo vuelve más potente". Aquí su palabra asiste al dolor y lo hace bello a través del relato de una niña obligada a descifrar las mutaciones que sufre una madre por su inestabilidad emocional. "Admiro a Sylvia Plath y a Anne Sexton, y me inspiré en sus vidas. Tomé sus figuras como punto de partida; quería ver qué hacía con sus historias, que tanto me habían impactado".

Reyes-Noguerol no está sola en su reivindicación de un lenguaje propio: a Valerie Miles, directora de Granta en español, le llama la atención que la nueva hornada haya renunciado "al español neutro –metropolitano o nómada– con el propósito de captar la exuberancia de cadencias y melodías, de timbres y tonalidades". A la sevillana le gusta coincidir en eso con sus compañeros, "y también he visto otras inquietudes comunes, la voluntad de investigar el alma humana entre ellas. Para mí, la literatura es un modo de entender al otro, de lograr la empatía. Después del anuncio de Granta, he podido estar con otros seleccionados, con Mónica Ojeda, Alejandro Morellón, David Aliaga, Munir Hachemi o Paulina Flores, y había afinidad, sintonía, entre nosotros".

Es la integrante más joven del selecto club de Granta en español, pero Reyes-Noguerol no le da importancia a ese dato. "Yo, en realidad, llevo toda la vida escribiendo, no es algo reciente", alega. "Mi madre nos relataba unos cuentos maravillosos, y de ahí me quedó la fascinación por la literatura oral, por el juego... Eso es algo que te marca. Desde entonces siento los personajes, incluso a los de la tradición clásica, como si fueran parte de mi vida". Cuando todavía era pequeña, esa oyente y lectora deslumbrada quiso dar forma a sus propias historias. "Tuvimos una mala racha en la familia, una serie de enfermedades, y aunque yo no era consciente del todo de lo que pasaba, porque era una niña, comprendí que la escritura tenía algo de exorcismo, de enfrentarte a los demonios, a lo que te ocurre".

La autora recuerda que en los concursos encontró el estímulo para seguir trabajando. "Hay cierto estigma con ellos, pero un grande como Roberto Bolaño se presentaba a ellos y los defendía. Y a mí me ayudaron, especialmente en la adolescencia, esa etapa tan complicada, llena de miedos y de inseguridades, en mi caso tal vez un poco más acentuados por ser una persona introvertida". Ahora, tras estudiar Filología Hispánica, Reyes-Noguerol prepara oposiciones para ser profesora de Lengua y Literatura. "La docencia no es una alternativa que he elegido porque sepa que de la escritura no se vive. Siempre ha sido una vocación. Estoy deseando transmitir mi pasión por los libros a los chavales", dice con la misma ilusión con la que aguarda las citas y encuentros que Granta le ha puesto en el camino –este viernes participa en el Hay Festival de Gales– o escribe sus nuevos relatos, "ya sin ese referente clásico, pero con el mismo interés en el otro, en el marginado, en el diferente que he tenido hasta ahora".