'Queerismo' mágico

La ficha ** 'La misteriosa mirada del flamenco'. Drama, Chi-Esp-Fra-Bel-Ale, 2025, 110 min. Dirección y guion: Diego Céspedes. Fotografía: Angello Faccini. Música: Florencia di Concilio. Intérpretes: Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabezas, Luis Dubó.

Este debut del joven cineasta chileno Diego Céspedes premiado en Un certaine regard es el segundo filme latinoamericano en apenas año que se acerca a personajes o a la comunidad trans en un contexto minero tras la hispano-argentina Miss Carbón, de Agustina Macri.

Empero, lejos de la crónica realista, su película se reviste de estética de autor (formato cuadrado, tonos saturados, impresionismo) y unos inevitables apuntes mágico-poéticos para abordar, también con aires de western implementados por el paisaje desértico de Atacama, para viajar a los años ochenta y a los primeros brotes del sida (la peste) a través de una historia de descubrimiento juvenil contada a través de la mirada de la hija adoptiva de una travesti local llamada Flamenco caída en desgracia por culpa de un viejo amor vengativo.

La película se abre así a su discurso político contra la intolerancia o la homofobia desde un doble retrato de la comunidad travesti y su entorno minero en clave antropológica, y a una incursión en cierta mitología para explicar en un relato de dos capas la marginación, el dolor y la enfermedad de ese pequeño grupo humano en un rincón apartado del mundo.

Céspedes se recrea en los ambientes y las texturas, presta atención a la camaradería, el sufrimiento y la intimidad de sus personajes, pero no siempre sabe hacer andar su relato hacia adelante, algo ensimismado en esa imagen fija y en ese puñado de ideas líricas y metáforas que atraviesan su película.