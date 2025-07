Una propuesta académica

Después de su estreno en Sevilla y su comparecencia en el Festival de Música y Danza de Granada, el espectáculo Origen del Ballet Flamenco de Andalucía y Accademia del Piacere sigue su gira con actuaciones en el Festival de la Guitarra de Córdoba (8 de julio), el Festival de Peralada (10 de julio) y el Festival de Teatro Clásico de Almagro (18 de julio). Volverán a sonar en Almagro los canarios y otros sones que hicieron las delicias del público barroco. La obra se puede ver completa y en abierto en el Canal Arte, tal y como se filmó en su estreno en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el 18 de mayo de 2025. Más que una reivindicación del origen barroco de algunos ritmos, armonías, técnicas, coreografías y hasta melodías del flamenco, tema del que ya les hemos hablado en numerosas ocasiones desde estas páginas, el espectáculo es una fusión del flamenco actual, representado por las coreografías compuestas por Patricia Guerrero para el Ballet Flamenco de Andalucía y también por la música de Dani de Morón, con un concepto algo clásico, también clasicista y clasista, del legado musical, que no coreográfico ni escénico, del barroco. Digo esto último porque los músicos aparecen en escena con chaqué, que no es precisamente una indumentaria barroca. Se trata de una prenda de caballeros igual que el espectáculo es una obra de caballeros. Y damas. Y solo cuando se le cae esta costra social emerge como una obra que nos puede evocar la vitalidad de los bailes barrocos, esencialmente en los canarios, hacia el final del espectáculo, lo mejor sin duda de la obra. El espectáculo propone una división clasista entre danzas cortesanas y bailes populares que es una mera proyección, entre otras divisiones (esencialmente la de arte culto, arte popular), de la actual división entre baile español y baile flamenco que, como saben, es una división creada en pleno franquismo. Y que refleja fielmente el ideario franquista. Pero que, sorprendentemente, hoy sigue estando vigente y no es cuestionada por ninguno de los actores de la danza española actual. La división no se sostiene en términos históricos, mucho menos a la luz del barroco. Origen es una obra en la que los bailes que eran tildados y prohibidos por su contenido abiertamente sexual, son interpretados con tres violas de gamba, un clave, una soprano, etc. Esta es la formación de la Accademia del Piacere. Pero tiene poco que ver con la realidad histórica de unos bailes que se llevaban a cabo en la escena de los corrales de comedias, entre obras largas, o dentro de ellas, o como prólogo o interludio o final, que es el origen del “fin de fiesta” flamenco. Interpretado por artistas que no iban a la academia sino que aprendían su oficio, que consistía en interpretar, bailar y cantar, de padres a hijos, de maestros a discípulos. Nada que ver, por tanto, con la voz belcantística de la soprano Quiteria Muñoz, que aparece en esta obra. Esta es una propuesta académica que está en las antípodas del espíritu lúdico que tenían estas danzas en su origen. No se trata de “dignificar” el flamenco sino de desesterilizar el legado de bailes y músicas del barroco español. Desde hace unos años los trabajos de Raquel Andueza, Álvaro Torrente o La Sonorosa van, con buen criterio, en esta línea. Resultando, paradójicamente, más fieles al origen barroco del flamenco que este Origen del Ballet Flamenco de Andalucía y Accademia del Piacere. Digo que es paradójico, porque Andueza, Álvaro Torrente o La Sonorosa no poseen ninguna formación ni intención flamenca. No se puede ser barroco, jaque, desde la academia. Hay que salir a la calle, a la plaza. Subirse a las tablas del corral. Solo con encarar nuestro racismo ancestral, podremos reconciliarnos con nuestro legado. Y eso pasa por conocer la historia, que es hoy un verdedero campo de batalla. No se cita a autor barroco alguno en los programas de mano, Gaspar Sanz, Santiago de Murzia o Luis de Briceño, porque, más que trabajar con los manuscritos y ediciones originales, se ha hecho una partitura más abstracta con unos arreglos que diluyen las señas de identidad de cada estilo. E incluso de cada época, ya que estamos hablando de un lapso temporal de doscientos años. Las obras de los autores citados aparecen en libros de guitarra española o “a la española”, esto es, guitarra rasgueada. Guitarra para acompañar el canto y el baile, que es el origen de la guitarra flamenca. Las percusiones de este espectáculo sirven para todo tipo de propuestas, sea la música antigua, el flamenco, las músicas del mundo, etc. Algo parecido podemos decir de la coreografía y los arreglos musicales. Que tienen más de accademia que de piacere. Por cierto que, de las castañuelas, que era una de las señas de identidad de estos bailes, nada.