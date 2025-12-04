Pedro Sánchez entrega a SFDK la Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio: "Creíamos que venía con una espada de regalo"

Zatu Rey y Acción Sánchez han dedicado este reconocimiento "a todo el mundo que ha escuchado nuestra música".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este miércoles a los raperos SFDK la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa. El grupo de hip hop sevillano esta distinción que reconoce los méritos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación.

"Hoy condecoramos a los referentes de la música urbana, a Zatu Rey y Acción Sánchez. Ponemos en valor la música con compromiso, justicia social y el hip hop español. Más de tres décadas haciendo más grande la escena urbana, abriendo camino, creando unas letras que varias generaciones sienten como suyas", ha destacado el presidente a través de un vídeo compartido en redes sociales.

"Nos habéis acercado un arte auténtico, espontáneo, cercano, comprometido. Así que gracias por seguir haciendo que la música cante mensajes que realmente importan", ha concluído Sánchez.

El grupo fue reconocido a nivel local en 2024

Por su parte, SFDK ha agradecido el galardón "a todo el mundo que ha escuchado nuestra música" y ha asegurado que supone "un reconocimiento de nuestro público". Dentro de las formalidades propias del acto de entrega, ha habido hueco para la broma: "Creíamos que venía con una espada también de regalo".

En junio de 2024, el mítico dúo celebró un concierto único ante 60.000 asistentes en el Estadio de La Cartuja para conmemorar su 30 aniversario. En aquella ocasión, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, les entregó también el Giraldillo y la bandera de la ciudad, dos reconocimeintos con los que el Ayuntamiento quiso distinguir su trayectoria.

SFDK: 30 años de rap

SFDK (Siempre Fuertes de Konciencia) se formó en 1994 en el barrio de Pino Montano. Después de lanzar varias maquetas y celebrar sus primeros conciertos, el grupo publicó su primer sencillo profesional Llámalo como quieras en 1997. En 1999 llegaría su primer LP, Siempre fuertes, y un año más tarde, Desde los chisqueros.

Con Odisea en el lodo (2001), disco insignia del grupo y grabado en la ciudad, consolidaron su éxito tras vender 15.000 copias. Desde 2004, comienzan a autoproducir sus discos bajo el sello discográfico SFDK Records, que vio nacer Después de..., el maxi más vendido de la historia del rap en España con 10.000 copias. Tras ello publican 2005, que llegó a ser disco de oro en España, con el que realizan una gran giran nacional e internacional.

Su quinto álbum Los veteranos (2007) vendió más de 35.000 copias y fue nominado en los XII Premios de la Música de 2008 como mejor álbum de rap. Un año más tarde obtendrían este mismo galardón con el álbum Siempre Fuertes 2, que supuso una vuelta a los orígenes del grupo.

Más tarde, llegarían otros trabajos como Sin miedo a vivir (2014) o Redención (2018), en que incorporaron nuevos estilos como el rock, el reggae o o el flamenco, además de colaboraciones con artistas como Beret, Kaze o Medina Azahara. En 2023 publicaron su noveno disco, Inkebrantable (2023), un homenaje a la cultura del rap español con colaboraciones de artistas como Kase.O o Natos y Waor.