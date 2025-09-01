Reaparece el grafiti de SFDK borrado por el Ayuntamiento de Sevilla en Pino Montano: "El barrio sigue vivo"

El mítico grafiti de SFDK que fue eliminado por la brigada antipintadas ha vuelto aparecer este fin de semana en su emplazamiento original en la plaza Ascensoristas de Pino Montano. Así lo ha confirmado el creador de contenido y vecino del barrio 'Juanjyoza', el mismo que la semana pasada denunció el borrado de este icónico mural.

El grafiti, en el que se podía leer el nombre del grupo sevillano con la estética característica del arte urbano, fue testigo de varios videoclips e imágenes promocionales de SFDK desde el álbum Desde los chisqueros (2000). Ellos mismos han comentado que en ese bloque (calle Enfermeras, 1A) se grabó su segundo disco Odisea en el lodo (2001).

El Ayuntamiento y SFDK trabajan en una nueva ubicación

A raíz de la polémica, el Ayuntamiento de Sevilla aclaró que el grafiti de SFDK se eliminó en junio de 2024 bajo la petición expresa de los vecinos de la zona, dentro de las actuaciones habituales de la unidad antigrafiti para mantener el espacio público en buen estado y "porque las obras están deterioradas y pintada sobre otro mural anterior".

A falta de saber lo que ocurrirá con la reedición del grafiti, el consistorio asegura estar en contacto con SFDK, quienes "no han mostrado malestar" por la eliminación del grafiti original. Ya se las ha ofrecido otros emplazamientos alternativos para que la obra se realice "en mejores condiciones y pueda perdurar en el tiempo" y está prevista una reunión en septiembre para abordar este y otros asuntos.

Las redes 'hatean' el nuevo grafiti: "El ecce homo de SFDK"

Desde que 'Juanjyoza' denunciara la desaparición del grafiti el pasado miércoles, bastaron solo unas horas para que volviera a aparecer durante la madrugada del sábado. "Lo que han hecho está brutal. No han puesto ni la firma, pero se recordará como que se borró, alguien vino e hizo un vídeo y otros chavales vinieron y lo volvieron a hacer. El barrio sigue vivo y SFDK sigue plasmado aquí", asegura.

Dentro de toda esta historia, en que las redes sociales han sido un vector fundamental, incluso los propios Zatu y Acción Sánchez se pronunciaron: "Se arrasó con todo. Etapas. Al otro lado del bloque hay un transformador de la luz que da al Camino de los Toros e igual un homenaje a Odisea en el lodo le cabe".

Antes, el creador de contenido bromeó con la reaparición del mural para poner de manifiesto la cantidad de 'haters' que afloran en estos canales: "Para mí pierde valor, esto ya es como el grafiti del Temu. La esencia ya se perdió y es un poco sinsentido". Precisamente, en esta publicación anterior se pueden leer comentarios jocosos como "mejor restauración que la Macarena" o "el ecce homo de SFDK".

Sevilla y el arte urbano, una relación de altibajos

Desde que la Gerencia de Urbanismo puso en marcha la unidad antigrafiti en diciembre de 2023, se han eliminado más 14.434 pintadas en diferentes calles y plazas públicas de la ciudad. La mitad de estos trabajos de limpieza se han llevado a cabo en el Casco Antiguo. Los distritos de Macarena, Norte y Triana le siguen a continuación.

En paralelo, el gobierno municipal anunció el pasado mes de enero la cesión regulada del Paseo de Juan Carlos I a los artistas urbanos, lo cual era una demanda histórica del colectivo en la ciudad.