Un pianismo luminoso

La ficha Paul Bley: ‘Open, to love’ (1973). Chick Corea: ‘Piano Improvisations Vol. 1’ (1971). ECM Records; 2025

A nadie se le escapa que el vinilo ha regresado para quedarse. Por más que los precios de los nuevos lanzamientos o rescates vengan generando un escenario inflacionista que en absoluto favorece a la difusión del soporte y que limita el acceso de públicos con menor poder adquisitivo, los sellos más prestigiosos se han volcado en rentables políticas de (re)edición centradas en los discos de doce pulgadas, y las marcas de perfil jazzístico no han eludido el reto.

Desde abril de 2023, la discográfica ECM viene situando en el mercado una serie bautizada como Luminessence, centrada en reponer un lote de relevantes piezas de su envidiable fondo de catálogo. Y lo hace cuidando el soporte vinílico con audiófilas ediciones cuya toma de sonido procede de los másteres analógicos originales, presentados ahora en prensaje de alta calidad. Algunos se ofrecen en ediciones facsímiles, otros enmarcados en carpetas desplegables con nuevas notas que ofrecen contexto histórico y ensayos, mientras que algunos se lanzan por primera vez en vinilo. El continente se corresponde con un contenido que ha llegado suscrito por pesos pesados no solo del jazz sino de la música contemporánea. Así, el clásico Tabula Rasa (1984) del compositor Arvo Pärt ha formado parte de una nómina en la que también figuran Gary Burton, Keith Jarrett, Annette Peacock, Jan Garbarek, Pat Metheny o el fabuloso trío integrado por Marilyn Crispell, Gary Peacock o Paul Motian, cuyo Amaryllis fue recuperado por la serie el pasado 2024.

2025 arranca con un nuevo paquete de lanzamientos de Luminessence que irán viendo la luz durante el primer trimestre del año. Abre el cartel en enero el álbum Freigeweht (1981) del pianista y teclista alemán Rainer Bruninghaus, habitual colaborador del contrabajista Eberhard Weber y en cuyo primer álbum de una escueta discografía brillaba el fiscorno de Kenny Wheeler. Pero los platos fuertes del trimestre llegarán respectivamente en febrero y marzo de la mano de Paul Bley (1932-2016) y Chick Corea (1941-2021), dos pianistas ya desaparecidos, conectados por su esencial papel en la crónica jazzística y que destilaron gran parte de su talento a través del piano solo. Y así lo entendieron los directivos de ECM que han seleccionado sendos álbumes en solitario, conectados por sus minimalistas portadas, para ser reivindicados desde esta atractiva colección de vinilos: Open, to love (1973) de Bley y Piano Improvisations Vol. 1 (1971) de Corea.

Construido sobre composiciones propias, de la gran Annette Peacock y de la entonces esposa de Paul, Carla Bley, quien suscribe la emblemática Ida Lupino, Open, to love (1973) imparte una lección magistral sobre el uso de silencio y espacio, bañada en poesía y misterio. Aunque en épocas precedentes el pianista canadiense había conectado plenamente con las turbulencias del free jazz, este soberbio trabajo presenta su perfil más sereno y paciente, generando un modelo que luego sería reproducido por otros colegas. Paradójicamente, el álbum también implicaría la ruptura de relaciones de Bley con la etiqueta germana, a la cual retornaría en diversas ocasiones durante las siguientes décadas para firmar un puñado de obras memorables.

Por su parte, Piano Improvisations Vol. 1 (1971) supone la primera inmersión de Chick Corea en el piano solo, después de una tanda de imprescindibles entregas para Blue Note y antes de su popular fase jazzrockera a la cabeza de Return To Forever. Cuenta el pianista norteamericano que estos registros en solitario –prorrogados con Piano Improvisations Vol. 2 (1972) y, años después, con el mucho menos interesante Children’s Songs (1984)– conformaron una respuesta musical a sus interrogantes vitales. Dueño de un estilo preciosista y dinámico, opuesto al de Bley, Corea desarrolló estas improvisaciones de manera espontánea, disponiendo piezas de enfoque más rupturista como Where Are You Know? A Suite Of Eight Pictures junto a melódicos temas –Sometime Ago– que luego desdoblaría en otras fases de su carrera.

Dos discos, dos maestros, dos caras de un pianismo luminoso que ahora regresa en vinilo dispuesto a ser (re)descubierto.