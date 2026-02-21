Rafael Ruiz 'El Bomba': "La música ha pasado de ser un mundo artesanal a ser uno robótico"

En términos carnavaleros, Rafael Ruiz El Bomba (Sevilla, 1991) sigue siendo el gran “cajonazo” de todas las ediciones de talent shows habidas y por haber. Después de recibir la bendición y el apoyo de Alejandro Sanz, este sevillano no alcanzó la final del concurso, pero la música le tenía deparado un premio mayor: el amor de un público que prefiere su versión de canciones sagradas como El Lago o Si a veces hablo de ti. Ahora, El Bomba emprende su carrera en solitario con temas propios, desplegando esa “orquesta” que lleva en la garganta, con la mesura y el buen gusto como ingredientes principales de un estilo que revive una canción sentimental preñada de flamenco, baladas y giros rumberos. Para muestra, un botón: escuchen Mentira en tus palabras.

Pregunta.“Estoy llorando” es quizás lo más repetido en los comentarios de sus videoclips.

Respuesta.Eso es lo que más ilusión me hace de dedicarme a la música. Al final esto consiste en que la gente te pare por la calle y te cuente que le has alegrado el día, o que le has ayudado a desahogarse.

P.Cantar despacio, ser meloso, sentimental, parecían atributos desterrados del estrellato musical.

R.Siempre he buscado parecerme a los artistas que me gustan: Moncho, Parrita, Pancho Céspedes, Chiquetete… Ese hueco musical siempre va a existir, porque ahí hay mucha esencia.

P.¿Qué papel juega el flamenco tradicional en su estilo?

R.Yo empecé cantando flamenco tradicional en un tablao en Triana, aunque hoy en día no me considero cantaor: le tengo demasiado respeto a mis compañeros que sí viven de eso. Pero conozco el cante y me apasiona. Una buena parte de mi estilo se basa en esa forma de sentir y expresar, claro está, aunque haga una ranchera. Pero en la vida me llamaría cantaor.

P.¿Cuán difícil es transitar desde las versiones que le dieron fama a lanzar temas propios?

R.Cantar versiones fue lo que me ayudó a darme a conocer. Pero también creo que soy capaz de imprimirle mi personalidad a esos temas, por muy machacados que estén. No me preocupa que me identifiquen con las versiones, de hecho los fans me proponen continuamente temas para versionar… Pero es cierto que uno está aquí para cumplir sus inquietudes con su propia música.

P.¿Qué le ayudó a orientarse cuando de repente pasó del anonimato a tener millones de reproducciones de sus versiones?

R.La Voz es una experiencia muy bonita, cuando acabas tienes la sensación de juguete roto. Es cierto que pone tu mundo patas arriba, porque hay un momento en que, sin darte cuenta, has pasado de nada a todo; y en ese viaje hay muchas cosas que te resultan inabarcables, porque no tienes ni el conocimiento ni la experiencia. Se pasa mal. Pero la clave fue pedir ayuda a gente en la que confío y que sí la tienen. Lo más difícil es luchar contra la desconfianza, porque testimonios de algunos compañeros me alertaban continuamente que no me fiara de los contratos, etc. Así que entras en un bucle de no querer firmar nada, pero a la par no querer dejar pasar la oportunidad. Alejandro Sanz me ayudó muchísimo, y también recibí ayuda psicológica. La Voz es un gran escaparate, y te obliga a aprovechar las oportunidades; eso sí, dándote cuenta de que eres un producto.

P.¿El streaming nos condena a resultados inmediatos?

R.Yo tengo mi trabajo aparte de la música: no me agobia llegar a ser una estrella inmediatamente. Estoy en esto para disfrutar. Lo que me preocupa únicamente es cómo me siento haciendo música: si saco un tema es porque tengo la confianza absoluta de que es un tema de calidad: música que yo escucharía.

Se premia al que canta con Autotune y no es capaz de hacer un directo

P.Hace no mucho una cantante me dijo que el gran reto para los vocalistas de hoy día es diferenciarse.

R.A mí la música tiene que pellizcarme, darme algo. Hay gente con grandes técnicas, instrumentos muy poderosos, pero tenemos que conectar, y sobre todo ser personales. Cante lo que cante, aunque sea un villancico, poder decir “ese es Fulanito”. Yo creo que tengo esa suerte, no sé por qué, pero se me reconoce.

P.¿Coincide en eso de que la cultura musical del público español está en mínimos?

R.Si quieres te doy una respuesta políticamente correcta, pero -y me meto yo en el saco- el nivel cultural del público español a día de hoy es nulo. A la vista está que se premia al que canta con autotune y no es capaz de hacer un directo, y los músicos de verdad tienen que ver cómo los que triunfan sacan temas creados por IA. La música ha pasado de ser un mundo artesanal, emocional, a ser uno robótico. Tengo la esperanza que al final la gente irá a ver a los artistas de verdad. [...] Yo he rechazado muchos dúos muy jugosos, con artistas que están ahora número uno, porque no creo en ese tipo de música, y además no se me da bien. No quiero ser un artista de un solo single, y además compartido. Yo quiero cantar con verdad, y ser fiel al público que me ha apoyado desde el principio. Hoy en día hay artistas de YouTube, tienen diez millones de visitas en un vídeo pero luego no actúan en ningún sitio.