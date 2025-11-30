Restinga, nueva referencia hispano-marroquí de la electrónica pop: "La recomendación de Pedro Sánchez me pareció un meme"

Restinga, nombre artístico tomado de una playa entre Tetuán y Ceuta, es la nueva figura que ha captado la atención del panorama alternativo y, sorprendentemente, también del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, en sus ya famosas recomendaciones semanales, habló de su música en TikTok, destacando "cualquiera de sus canciones", un guiño que disparó las escuchas de esta cantautora, productora y DJ nacida en 1993. Con raíces hispano-marroquíes, una sensibilidad marcada por la nostalgia y un estilo que mezcla música árabe, electrónica, funk carioca y pop, Herminia Loh Moreno presenta Free Baby, un debut que la consagra como una de las creadoras más prometedoras de la escena nacional.

Pregunta.Pedro Sánchez recomendó tu disco entero. ¿Cómo ha sido vivir ese momento?

Respuesta.Pues bien, la verdad. No ha sido un cambio tan brutal. Ha sido casi como un meme. De repente el presidente recomendando mi disco entero… no te lo esperas. Es verdad que me escuchaba poca gente y han subido las reproducciones, pero sobre todo me lo tomo como algo gracioso y curioso.

P.Antes de ser cantautora eras DJ. ¿Cómo diste el salto?

R.Siempre he hecho música, pero nunca me atrevía a sacarla. Empecé a pinchar en 2018 porque es más fácil exponerte mezclando canciones de otros. Pero seguía componiendo en casa. Hace un par de años decidí subir mi primera canción y desde ahí ya fue inevitable. Sigo pinchando, aunque lo había dejado más de lado, y ahora quiero recuperar las dos vertientes.

P.Produces desde casa tus temas. ¿Cómo es ese proceso?

R.Me siento en el ordenador, con el Ableton, la guitarra, un synth o un teclado MIDI, y es mucho ensayo-error. Ir haciendo un montón de cosas, sentarte y estar como mucho tiempo, hasta que vas cogiendo tu sonido. Es verdad, por ejemplo, mis primeras canciones, creo que distan mucho del disco que hice porque pasaron dos años y cambian las referencias, cambias tú, cambias qué quieres... Me siento más identificada.

P.Tu nombre artístico viene de una playa. ¿Por qué lo elegiste?

R.No quería usar mi nombre real. Pensé en Restinga, mi playa favorita, y dije: "Venga, pues esto mismo". No creo que sea un nombre artístico espectacular, pero me salió así.

P.Tu música mezcla electrónica, música árabe, funk carioca, tecno, pop… ¿Cómo encuentras el equilibrio?

R.Escucho de todo: dream pop, guitarras, música club… Para el disco estuve escuchando mucha música árabe y marroquí, y era para probar ritmos y ver cómo encajaban sin forzarlo. Por ejemplo, el funk carioca encaja muy bien con ritmos clásicos árabes de darbuka. Es probar hasta que algo tiene sentido.

P.Tienes raíces hispano-árabes. ¿Cómo influyen en tu creación?

R.Soy marroquí y me he criado allí. En mi casa no escuchábamos música marroquí, era más americana e inglesa, pero en la calle, los taxis, los conciertos… todo eso se te mete dentro. Ahora sí la escucho en casa, y creo que esa mezcla entre lo de dentro y lo de fuera es muy natural en mí.

P.Tus canciones hablan de soledad, desamor, salud mental, deseo… muy de la generación Z. ¿Por qué te interesa ese imaginario?

R.Yo no pienso "quiero escribir sobre esto". Me pongo a componer, cojo el micro y empiezo a tararear. Las palabras salen solas y luego ya las uno para que tengan sentido. Es como una terapia: digo algo y luego pienso "¿por qué he dicho esto?" Sale muy orgánico.

P.Tu disco debut, Free Baby: ¿qué querías contar?

R.Es un disco muy personal. Me di cuenta de que tiraba mucho de la nostalgia y de la infancia. Canciones como Free Baby vienen de una canción egipcia famosa cuando era pequeña. O AISHA 9ANDISHA, que es como el coco de allí. Cashcash significa escondite en Dariya. Hablo del presente, pero hay muchas cosas del pasado que salen solas.

P.¿Qué canción te costó más cerrar?

R.Ana W Yak. Tenía otra versión que ya no me representaba. José, mi amigo, empezó una base y vimos que la melodía encajaba. Fue una mezcla de las dos cosas y dio guerra, la verdad.

P.Si pudieras colaborar con cualquier artista, ¿con quién sería?

R.Con Erika de Casier, 100%. Sería un sueño.

P.¿Y si pudieras hacer una gira en cualquier parte?

R.El sitio me da un poco igual, pero Marruecos me hace mucha ilusión. De hecho, la semana que viene me voy de gira allí. Que la gente entienda mis letras en Dariya me emociona.

P.¿Qué tipo de conexión buscas en el escenario?

R.En lo técnico, quería un directo más instrumental: yo con la guitarra, Pablo en la batería y Clara en el sinte. Da una sensación más real. A nivel emocional, estoy cantando mis movidas y conecto conmigo. Si la gente se une a eso, perfecto.

P.¿Qué ha significado Sevilla en tu carrera?

R.Muchísimo. Aquí empecé a pinchar y me formé como DJ. También empecé a tocar el bajo con Pony Pool Club, que es una cosa muy diferente a mi proyecto: hacer música con amigos, componer juntos. Aunque ahora vivo en Madrid, sigo en el grupo y eso lo valoro un montón.