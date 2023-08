El amigo europeo

La ficha KURT ROSENWINKEL: “INTUIT” (1998) Kurt Rosenwinkel: guitarra. Michael Kanan: piano Joe Martin: contrabajo Tim Pleasant: batería.

BILL CHARLAP: “ALL THROUGH THE NIGHT” (1998) Bill Charlap: piano. Peter Washington: contrabajo. Kenny Washington: batería.

Criss Cross Jazz / Elemental Music, 2023

Hace muchas décadas que Europa se convirtió en un preferente espacio de trabajo para aquellos músicos norteamericanos de jazz que observaban con pesimismo como su música era ignorada en su país. Proliferaron entonces multitud de discográficas en el continente, prestas a dar cobertura tanto a aquellos exiliados como a músicos europeos necesitados de difundir su propio trabajo.

Fundado en 1981 en Países Bajos por Gerry Teekens, y heredado por su hijo Jerry a su muerte en 2019, más de 400 referencias avalan hoy el catálogo de Criss Cross Jazz. Una marca de hechuras clásicas que arrancó grabando a músicos estadounidenses que giraban por Europa como Chet Baker, Jimmy Raney, Johnny Coles, Warne Marsh o Clifford Jordan. Más tarde, Teekens apostó por nuevos valores y ofreció cobertura a irrupciones protagonizadas por renovadores de aquellos modos, léase Chris Potter, Mark Turner, Peter Bernstein, Orrin Evans, Adam Rogers o el mismo Brad Mehldau.

El pianista Bill Charlap y el guitarrista Kurt Rosenwinkel también se integraron en esta nómina norteamericana y ahora dos de sus trabajos, fechados ambos en 1998, ligados a sus inicios y publicados en su momento solo en formato cedé, saltan al pujante vinilo (doble el de Rosenwinkel y con portada abierta en ambos casos) gracias a la alianza de Criss Cross Jazz con Elemental Music.

Intuit fue su segunda entrega para el sello y muestra a Rosenwinkel en formación de cuarteto, exhibiendo su adscripción al canon hardbopero, impulsado por su toque nítido y espacioso. Por su parte, All through the night supone la tercera referencia para Criss Cross Jazz del gran Bill Charlap. Un delicioso paseo por el territorio de estándar, guiado por su imaginativa brújula y en el que tiene mucho que decir la firmeza de su excelente trío. Bienvenidos ambos a los dominios del vinilo.