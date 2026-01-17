Madre al borde de un ataque de nervios

La ficha ** 'Si pudiera, te daría una patada'. Comedia dramática, EEUU, 2025, 106 min. Dirección y guion: Mary Bronstein. Fotografía: Christopher Messina. Intérpretes: Rose Byrne, Conan O’Brien, Ivy Wolk, Danielle MacDonald, ASAP Rocky, Christian Slater.

El peso de la maternidad atribulada y la conciliación imposible se ha convertido en tema central de un puñado de títulos norteamericanos recientes (de Canina a Die, my love) que reivindican su discurso feminista en las claves de la autoría indie y cierto vuelo metafórico.

Con su merecido Globo de Oro ya a buen recaudo, la australiana Rose Byrne interpreta en este debut de Mary Bronstein a una psicóloga al borde de un ataque de nervios entre la consulta, sus propias sesiones de terapia (con Conan O’Brien), una hija enferma, un marido ausente, una paciente (también madre) en fuga, un vecindario singular, los trayectos en coche, una casa que se cae y un alojamiento provisional en un motel, escenarios y trincheras desde las que libra un pulso diario y frenético contra las circunstancias y su propio carácter y un cuerpo cada vez más al límite.

A mitad de camino entre el trip hiperrealista (a lo Safdie), los guiños autorreferenciales a otras malas madres y ocasionales y agradecidas dosis de humor negro, Bronstein tensa el relato, acerca la cámara a Byrne y decide ponerse del lado de la subjetividad perceptiva de su madre coraje, apretando desde la puesta en escena, la fotografía (casi en clave de género) y la amplificación sonora las tuercas de un desdoblamiento de lo real que hace que su película también pueda verse como proyección imaginaria y distorsionada de su protagonista, todo sea en aras de esa impugnación del patriarcado y una sociedad donde las mujeres siguen siendo los burros de carga del viejo orden familiar y laboral.