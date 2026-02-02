El escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra comparecen para explicar la suspensión del ciclo ‘Letras en Sevilla’, que iba a celebrarse del 2 al 5 de febrero en la sede de la Fundación Cajasol. El acto, titulado ‘1936: La Guerra que todos perdimos’, fue aplazado tras una serie de renuncias y amenazas de boicot vinculadas a la presencia del expresidente José María Aznar.

La decisión se produjo tras la negativa inicial del escritor David Uclés, quien se negó a participar en las jornadas al coincidir con figuras políticas como Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. A esta renuncia se sumaron después la del coordinador de IU, Antonio Maíllo, la socialista María Márquez y la exministra Carmen Calvo.

El creciente rechazo por parte de sectores de la izquierda política motivó una movilización para impedir el desarrollo del ciclo, que derivó finalmente en la cancelación temporal del evento. Los organizadores han señalado que próximamente se anunciarán nuevas fechas para la celebración del mismo. La Fundación Cajasol y los responsables del ciclo han insistido en su voluntad de mantener un espacio de diálogo plural.