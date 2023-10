El algecireño Alexis Morante traza en algo más de hora y media el camino de David Bisbal desde que fue tocado por la varita para entrar en Operación Triunfo y su posterior caminata de veinte años para confirmar su personalidad y talento más allá de haber sido un personaje rotundo surgido de un talent. Es verdad que Bisbal tendrá para algunos el sambenito de triunfito cuando sus auténticos triunfos han procedido de su propio músculo y voz y de una formación y vocación que ya llegaban cuajadas antes de pasar por la estelar academia.

Bisbal es el recomendable documental de Movistar Plus + que disfrutarán los seguidores del almeriense y que también puede interesar y gustar a quienes sólo conocen al de Bulería de oídas.

En ese retrato al óleo hay una detenida mirada en torno a su familia y hay especialmente un momento que debe desvelar el espectador para entender la grandeza no sólo del artista sino de un clan sincero que forma una piña ante las adversidades. Si no aparecen los nombres de ex parejas del cantante, lo que ha suscitado polémica en los medios del corazón, es una gentileza hacia el protagonista para no entrar en materias que distorsionan el eje del documental: una estrella en continuo aprendizaje, implicado consigo mismo y leal hacia los suyos. Sobre todo a su tierra, con esos caminos captados en dron, parajes ásperos que llevan hasta el paraíso. Y Almería como cuna y lugar del concierto especial que Bisbal cuidó como si lo hubiera dado en el Madison Square Garden. Un regalo a la familia y a la tierra, un reconocimiento a sí mismo.

Bisbal revela que la grandeza no se adquieren al peso ni con la aritmética de los discos vendidos. La auténtica grandeza se labra y se cuida con la naturalidad del buen corazón. Corazón latino, alfa de un alumno aplicado llamado a perdurar en ese gaseoso olimpo de la fama por méritos propios y al que le queda aún mucho por recorrer y compartir.