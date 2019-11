Caso ERE: La prueba de cargo contra Chaves es el cargo

Las inhabilitaciones del ex presidente Manuel Chaves y quien fuese su consejero de Presidencia Gaspar Zarrías son las costuras del libro de la conspiración de los gobiernos socialista. Sin ellas, sin este hilo que va ligando una persona con otra, el caso de los ERE se restringiría a las consejerías de Hacienda y de Empleo (más Innovación, porque se terminó quedando con el IFA). Seguiría siendo grave, pero no redondo. O no piramidal, que es la versión ahora confirmada de la juez Mercedes Alaya. Escalón a escalón.

Sin embargo, la argumentación condenatoria que el tribunal da para penar a Manuel Chaves es una suposición continuada. El único Hecho Probado es que, en efecto, fue presidente y que presidió los Consejos de Gobierno. Y en esas reuniones se aprobaban los proyectos de Presupuestos de la Junta y las modificaciones de este texto. La prueba de cargo contra Chaves es el cargo, porque por jerarquía es “ilógico” o “impensable”, dice el tribunal, que quien preside el Consejo de Gobierno sepa los motivos reales de las modificaciones de crédito o que los balances del IFA en los proyectos de Presupuestos no eran ciertos.

El tribunal no aporta ningún dato más de los que expresaron en el juicio la Fiscalía y la acusación del PP. No hay una firma, un papel, una llamada acusatoria, un Hecho, más allá de los acuerdos conjuntos del Gobierno. Casi se da a entender que todos los miembros del Consejo de Gobierno que no fueron juzgados también podían incurrir en prevaricación porque debían de saber por qué la Consejería de Empleo, como tantas otras, recurría a las ampliaciones de sus cuentas en mitad del ejercicio presupuestario.

Durante el juicio, Manuel Chaves dio una explicación: se preocupaba de algunas ampliaciones de crédito -instrumento para tapar desfases de gasto-. ¿De cuáles? De las de Educación y Sanidad, porque son los departamentos que concentran la mayor parte del Presupuesto y cualquier desviación podía desequilibrar las cuentas de toda la Junta.