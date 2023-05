Podemos erró al creer que Yolanda Díaz, investida por Pablo Iglesias como candidata in pectore, sería razonablemente manejable y leal; y remaría a favor de los intereses de Podemos. En realidad, la ministra de Trabajo ha hecho lo contrario: una enmienda a la totalidad del significado de Podemos. Con la creación de Sumar ha venido a decir que el partido que la metió en las listas electorales ya no sirve como elemento trasformador de la sociedad y como reclamo electoral. Si no lo creyera para qué iba a montar su propio partido. Así que ha hecho un caballo de Troya construido desde su acceso a las listas y su posición en el gabinete. Y a consecuencia de esos movimientos ha llegado a la campaña municipal pidiendo el voto para distintos partidos, igual para Podemos que Compromís. Ni contigo ni sin ti. Esquizofrenia total. Esto es lo que queda de aquí a diciembre, sin perder de vista el apretón de Vox al PP tanto con la temática de campaña como con los pactos futuros, y la desaparición de Cs, ya reducido a cenizas.

Breverías

Vuelva usted mañana… y pasado, también

No es Larra, pero casi. Los atascos en la administración pública no sólo no se solucionan sino que van empeorando. El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, junto a otros defensores regionales y locales, ha enviado un mensaje a las administraciones para que se pongan las pilas. La Síndica de Greuges se ha indignado tras saber que la Oficina de Atención Ciudadana de Sitges conminó a una ciudadana a pedir cita previa para pedir las hojas de reclamaciones en las que pretendía quejarse por el trato recibido por ese mismo departamento. Además, la segunda visita no sólo no le daba acceso automático a las hojas sino que la obligaba a rellenar un formulario larguísimo para que, otro día y con fecha solicitada, se las entregaran. Un cachondeo de marca mayor. Lo cierto es que este surrealismo administrativo se extiende: dos meses de media para un trámite judicial, un mes para renovar el DNI, casi dos meses para asuntos relacionados con la inmigración, meses para acceder a un especialista en la sanidad pública. Y así. El asunto se agrava cuando se remite a muchas personas a resolver los trámites a través de la administración digital. La brecha generacional aleja a los más mayores de esta vía de acceso. La cita previa fue una decisión universalizada durante la pandemia para evitar aglomeraciones que favorecieran el contagio. Dos años después, es un embudo previo.

Los monos racistas

Es una vergüenza que el nombre de España y su fútbol hayan dado la vuelta al mundo bajo los titulares de "país racista". Es una vergüenza mayor que La Liga –pese a sus campañas, protocolos y medidas– y los clubes no hayan segado de raíz el comportamiento de esos aficionados que se repite cada domingo y que están de sobras localizados. Que un grupo de descerebrados ultras grite "Vinicius eres un mono" no deja de ser un autorretrato fiel y simiesco de los insultadores, que no representan a nadie. Pero este caso debería abrir una reflexión mayor. España es un país donde realmente la integración de la migración no ha constituido un problema mayor como ha podido ocurrir en Francia, posiblemente porque la mayoría procede de Latinoamérica y no de países árabes. Pero la inmigración cambia: en la década de los 60 casi 600.000 españoles sin formación se fueron a Alemania a trabajar en fábricas y trabajos menores y ahora enviamos a jóvenes ingenieros. La memoria debería ayudar. Los españoles se autoconceden un 2,2 sobre 10 en las preguntas del CIS sobre si se consideran racistas. El sesgo de este tipo de preguntas opaca la aproximación a cifras más reales. En cualquier caso, sí existen actitudes racistas cotidianas en el trato a personas de otros países en la búsqueda de empleo, en el alquiler de pisos, en la administración. El 35% de los delitos de odio denunciados (sólo una parte relativa de los que se cometen) son por racismo y han crecido más de un 30% en sólo un año. Ojo, mucho ojo con los comportamientos sociales y con quienes incuban el huevo de la serpiente diciendo que los inmigrantes son delincuentes y que les quitan el trabajo a los españoles. Es una pena que nos llamen racistas, pero no se trata de cuidar la marca España sino de acabar con el racismo estructural para tener una mejor marca España.

Cualquiera no puede gestionar 700 millones de presupuesto

Curiosa caída del caballo de Román Rodríguez, candidato de Nueva Canarias: “No puede ser que cualquiera acabe de gerente de un hospital con 700 millones de presupuesto”. Obvio. Ni cualquiera puede gestionar una ciudad con cientos de millones de presupuesto o un ministerio con cifras más sonadas, ni siquiera un pequeño municipio que maneje seis millones, que sigue siendo mucho dinero. Ser electo y elegir es un derecho constitucional. Pero no resuelve ese pequeño problema de capacidad que suele desembocar en tanto dislate como se ve por ahí con gentes que acceden a responsabilidades tan relevantes sin haber ni siquiera presidido ni manejado el presupuesto de su comunidad de vecinos.