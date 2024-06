Hay quien considera que la política es cuestión de expectativas. Trasladado ese convencimiento a los resultados electorales, funcionaría la idea de que se puede ganar perdiendo y perdiendo aun ganando. De hecho, ocurre. Pero quizás resulte más práctico creer que la política electoral es también cuestión de números. La realidad siempre es muy aritmética, aunque habrá quien en momentos de conveniencia cite a Borges considerando que se le concede "un inmerecido prestigio al sistema métrico decimal" que fue lo que respondió el escritor cuando alguien le dio el pésame por la muerte de su madre a los 99 años lamentando que por uno no alcanzara los cien. Eso pertenece al campo de la psicología y la filosofía.

Pero antes de que los psicólogos y filósofos se pronuncien escribamos que el PP ganó las elecciones del domingo y el PSOE las perdió. Encadena cuatro victorias consecutivas el PP, que juega en todos los campos territoriales con cierto éxito aunque no deslumbre. ¿La cuestión es deslumbrar o ganar? Que se lo pregunten al PSOE, que contra la aritmética de las urnas gobierna gracias a la parlamentaria, que también surge, por cierto, del ejercicio del sufragio y se aplica con la lógica constitucional. Todos los resultados se prestan a tantas lecturas como cada uno quiera. Pero hay cuestiones incontestables, sin doble fondo. El PP domina el escenario electoral pero el PSOE no sucumbe. Cierto que el partido conservador ya ha apurado las últimas reservas de votos de Cs y lo tendrá difícil para grandes despegues en el futuro salvo que se comiera a su parte derecha, pero Vox, que crece, no parece dispuesta a dejarse devorar. Sánchez recibe patadas en cada cita pero continúa caminando sobre los dos pies. Hagan los números que quieran: unos tienen la razón electoral; y otros, el gobierno constitucional.

Europeas, no tan determinantes

No es seguro que las europeas arrojen demasiadas pistas sobre el tiempo que viene. No parece que sean tan concluyentes respecto al comienzo o el final de un ciclo en clave nacional ni que tengan demasiadas consecuencias directas sobre el Ejecutivo. La política en España es hace años una cuestión de espacio-tiempo. El espacio disponible en los márgenes de los partido mayoritarios, a derecha e izquierda, y el tiempo que tarda alguien en ocuparlo o en perderlo.

De momento, la legislatura va a continuar en su estado de inestabilidad estable. Zarandeada pero difícil de tumbar. Sánchez no se libra de su aspecto de pato cojo, pero sigue adelante. Y el achique de espacios a la legislatura no vendrá, si viene, de las urnas europeas sino de la crisis de la izquierda a la izquierda del PSOE y de las decisiones que tomen los independentistas respecto a la prolongación del mandato. Y esto requiere parada y fonda en Cataluña. No hubo moción de censura ciudadana a Sánchez, como pretendía Feijóo, ni hubo revolcón a las encuestas como se relamían los socialistas. Feijóo no rompe y Sánchez no cae. La carrera de traineras continúa, aunque uno cruza la meta antes que el otro. No es despreciable la cantidad de plomo que llevaba el presidente en el ala. Pero ni aun así ha funcionado la llamada a provocar un efecto demoledor electoral que lo sacara de la carretera. No obsta para que tras contarse los votos el PP haya vuelto al mismo lugar: fin de la legislatura –"a fuego lento", matizan–, y mucho "Sánchez vete ya" a un Sánchez que no parece tener intención de irse.

No ha ocurrido en España nada parecido a lo de Francia. Y pese a su derrota, el PSOE será el segundo partido en el grupo socialdemócrata detrás del PD italiano, al que ha cedido la primera posición. Por lo tanto, el PSOE es partido de referencia en Europa a estos efectos. Ese magro botín no se lo quita nadie a Pedro Sánchez.

Pasarse de frenada

Es posible que el PP se haya pasado de frenada. Suele ocurrirle. Olvida que en la moderación está la virtud. Igual con una campaña menos agresiva, con alguna coartada temática de corte europeísta –un pequeño guiño a lo que se votaba, vaya– y sin haberse mostrado dispuesto a pactar con Meloni hubiera polarizado menos al electorado. Al PSOE le va bien ese juego. De hecho, ha sido su apuesta estratégica: frentismo y reclamo del voto contra los ultras. Al final, el PP ha subido sumando los votos viudos de Cs pero no ha dado un paso en la dirección de robarle algo a sus competidores ultras. Al revés, Abascal ha subido 3,5 puntos (de 4 a 6 escaños) y Se acabó la fiesta, el exitoso juguetillo de Alvise, ha irrumpido con tres eurodiputados y 800.000 votos. No son buenas noticias para Génova. El discurso ultra tiene más espacio en España, más opciones electorales, generará más ruido y condicionará más al PP. Y en el conjunto de la UE, toda la izquierda ha caído y toda la derecha y la ultraderecha ha subido. Son datos. La mayoría posible de conservadores, socialdemócratas, liberales y Los Verdes (que condicionarán su participación a la recuperación de la agenda verde) no debería servir para aliviarse frente a los ultras. No es ningún triunfo. Debería servir para iniciar un proceso de reconducción de los errores políticos que nos han traído hasta aquí. Ese "bastión" que reclama Von der Leyen frente "a los extremos" comienza por dejarle de comprar la mercancía averiada que venden.

La derecha, menos verde

La campaña ha sido clarificadora en algunos aspectos: las dificultades del PP para zafarse del discurso ultra en materia de inmigración, de seguridad ciudadana, el pacto verde o respecto al campo, colonizado por Vox, que ha ganado incluso en pequeñas poblaciones olivareras donde antes vencía de calle el PSOE. Igual que ocurre en el resto de la UE, donde los partidos ultras de toda laya tienen un discurso que supera el lema voluntarista y táctico del PP europeo de autonombrarse "el partido del mundo rural". Von der Leyen llegó a la presidencia de la Comisión montada en el pacto verde. Cuando lo presentó lo equiparó a la llegada del hombre a la Luna. Ya ven cuánto entusiasmo. Ha terminado la legislatura metiendo en un cajón la ley contra la reducción de pesticidas y tratando de descarrilar la ley de la restauración de la naturaleza. Los populares europeos ya hablan de "pausa regulatoria" y de rebajar la ambición de la agenda verde. El falso enfrentamiento entre el ecologismo contra los trabajadores del campo sólo traerá problemas y retrasará la aplicación de medidas eficaces para evitar que el planeta termine convertido en un caldero al rojo vivo.

El tamtam progresista

Por eso al PSOE le ha funcionado la llamada de la selva. El tamtam del progresismo ha percutido bien contra los ultras, una amenaza no retórica. Aunque su crecimiento porcentual no es espectacular sí inquieta que haya ganado en Italia y Francia y haya quedado como segunda fuerza en Alemania. Pero no debería contar Ferraz como propios muchos de los votos prestados que, por añadidura, dejan seriamente lesionada a su izquierda colaboradora.

La radiografía con peor pronóstico se la han sacado al PSOE en Madrid y Andalucía, donde el PP le ha sacado 12 puntos y casi 6 de ventaja, respectivamente. En Castilla-La Mancha han sido diez puntos y cinco en Extremadura a favor de los populares. Sólo los 17 puntos que saca el PSC al PP en Cataluña compensa el global. Al PSOE sólo le queda hoy Cataluña como gran proveedor de votos (lo de granero lo decía la derecha cuando los andaluces votaban mayoritariamente al PSOE y siempre tuvo un deje ofensivo, aunque ahora el grano sea para el PP). O tapa el PSOE esas hemorragias o puede olvidarse de competir en unas generales.

Que la foto finish no les engañe

El PSOE debe mirarse bien hacia adentro. En dos años ha perdido demasiado poder territorial y los gobiernos de PP y Vox parecen haber entrado, en general, en cierta calma, espantando sobresaltos y ruidos, lo que indicaría cierta confortabilidad de cara al futuro. En el Parlamento la mayoría depende de las decisiones de los independentistas, que están a la desesperada y sólo pendientes de la aplicación de la amnistía y de cómo tratar de que Salvador Illa no gobierne.

A su izquierda, Sumar está en situación de suma debilidad, entregados a la tarea de reconstruir un artefacto político que realmente no había sido terminado de construir porque ni el calendario ni los resultados electorales ni las circunstancias ni la gestión política del mismo les han ayudado. Y la vicepresidenta del Gobierno ya no tiene poder orgánico, aunque se alumbra a sí misma hablando en singular mayestático pero con la tercera persona del singular en femenino, casi como Julio César, y lejos del plural de modestia. Podemos ha dicho que está herido seriamente pero no enterrado y va a vender caros sus votos. La disgregación de la izquierda tendrá un efecto directo en la disgregación de sus posibilidades electorales y en las de repetir un Gobierno similar. Si se odiaran un poco menos igual podrían arreglar algo, pero es que se odian mucho.

A esto sumen la agenda habitual de la crisis de la Justicia –que tiende a empeorar–, las dificultades para aprobar leyes o de las limitaciones de unos presupuestos prorrogados. Esa retahíla de hechos políticos dicen más del estado real del PSOE que los dos puntos exiguos que le ha sacado el PP hace siete días.

El resentimiento vence a la esperanza

En las campañas electorales y en la política en general los estrategas populistas utilizan varios resortes que apelan a las emociones: el resentimiento (apelan a la desigualdad, victimizando a una parte de la población y cimentando un relato contra los de arriba, las élites: es un narrativa antagónica y excluyente), el miedo (es la más eficaz de las emociones: activa los resortes más primarios, contra la inmigración, por ejemplo), la indignación (tengo derecho a estar harto, abomino del sistema y eso me faculta para casi cualquier cosa), el asco (invita a no mezclarse con el otro, exacerba las diferenciaciones), la pertenencia o el orgullo de grupo (soy parte de algo, estos son los míos y enfrente, los otros, que son diferentes y enemigos). El progresismo tiene su propia emoción base: la esperanza; hay futuro, progreso.

Todos los partidos recurren a los aspectos afectivos y emocionales negativos, que no son patrimonio de los ultras. Si bien, conservadores y socialdemócratas suelen (o solían) acompañar su discurso de una buena porción de racionalidad y de política propositiva. La diferencia es que el populismo extremo actual ha destruido la idea de la democracia como tal y han construido una relación con sus votantes basada puramente en el afecto y no en la razón. Han construido un discurso hiperbólico contra cualquier aspecto derivado del ejercicio político por los otros. La democracia es un ente imperfecto, manipulable y corrupto que sólo puede ser corregido y purificado por la acción de los líderes mesiánicos redentores, regeneradores y, por supuesto, venidos de fuera del sistema, aunque en muchos casos no se sostenga esa supuesta pureza (véase el caso de Abascal ganando 80.000 euros al año bajo el ala de Esperanza Aguirre). Es lo que llama el politólogo Manuel Arias Maldonado "el tribalismo moral de la especie".

Han tenido la habilidad de convertir a los ciudadanos "en pueblo", un pueblo que se empodera a través de ellos. La temática que combaten es variada y siempre asociada al progreso: cambio climático, inmigración, cierre de fronteras, el estado elefantiásico o el campo, el último reducto que ha de de ser defendido de los burócratas, los enemigos de los agricultores y de los aviesos ecologistas. Pues el problema en Europa –y en España– es que el miedo, el asco y el resentimiento van ganando por mucho a la esperanza. O la izquierda –que si no recupera la credibilidad no rentabilizará nada de lo que haga– y la derecha moderada –que debería dejar ya de coquetear con las ideas ultras por el miedo a perder parroquia– se zafan de ese lazo o lo que tendremos será una sociedad más dividida y en pie de guerra contra todos y contra todo, unos diagnósticos erróneos de nuestros problemas reales y, por lo tanto, soluciones estúpidas e ineficaces que no merecerán tal nombre.