Cuando en Sevilla convivían cuatro grandes delanteros

Hubo un tiempo, no muy lejano, en que en la ciudad de Sevilla convivían Kanouté, Ricardo Oliveira, Luis Fabiano y Edu. Tener delanteros excepcionales soluciona muchos rompecabezas y eso es lo que ansían hoy el Sevilla y el Betis, que sus jugadores que habitualmente conforman la punta de la lanza sean más afiladas.

El sevillista que ya peina canas puede rebuscar en lo más profundo de su memoria para alcanzar a rescatar a un ariete con prestaciones tan bajas como la que muestra un partido tras otro Rafa Mir, un chico que a pesar de sobrepasar el metro noventa es incapaz de ganar una pelota colgada desde el área sevillista, entre otras cosas porque casi siempre va derrotado de antemano a la pugna con su par.

Tampoco es que En-Nesyri abra un abanico de recursos. Su imponente salto y sus martillazos distinguen a un delantero de primer nivel mundial, pero en las restantes cualidades que debe tener un delantero centro, el marroquí mengua de forma alarmante: juego de espaldas, prolongación de cabeza de los balones largos (ahí emula a Mir para desesperación de Mendilibar, que ordena ese recurso sin remilgos), tirar una pared, quebrar la oposición de un defensor con una finta, un regate... El marroquí sigue ofreciendo muchos más puntos oscuros que destellos y el Sevilla, que poco a poco evoluciona en su fútbol de pana, echó de menos en Pamplona un delantero afilado.

Y algo parecido le está pasando al Betis con Borja Iglesias y Willian José, que no terminan de agarrar con firmeza la camiseta de titular y que están obligando a Manuel Pellegrini a sacar a Ayoze de la banda izquierda, donde tanto y tan bien trabaja para el bien del equipo. Borja recibió ayer otro golpe bajo con su permanencia en el banquillo tras las cinco sustituciones en un partido que no ganaba el Betis. Y Willian vuelve a la irregularidad tras sus goles iniciales. No es Sevilla hoy una ciudad de delanteros estelares, no. Y por ahí las miras se acortan demasiado.