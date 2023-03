Sevilla se ralentiza... en plenas elecciones municipales

Andamos preparando túnicas, mantillas, costales… pero la economía sigue centrando nuestra atención. Y la sevillana aún se encuentra en una fase de transición para recuperar el nivel de actividad previo a la crisis sanitaria continuando con un cambio de tendencia a la moderación en su crecimiento. De esta manera, las estimaciones expuestas en el último número del Barómetro Económico de Sevilla, que hacemos en colaboración con el Colegio de Economistas de Sevilla (y van dieciséis), indican que el Producto Interior Bruto (PIB) podría crecer hasta un 1,5% en 2023, y sólo un 1,2% para 2024. Todo se ralentiza.

En el mercado laboral también vemos un menor crecimiento del número de ocupados para 2023 y 2024 después de haber experimentado un crecimiento del 6,8% en 2022. Sin embargo, el crecimiento de los ocupados será mayor en la provincia en comparación con la que se estima a nivel nacional. Esto se debe en gran parte a la recuperación del sector turístico, que podría mantener el paro por debajo del horizonte del 18% en un 16% en 2023 y al 15,2% en 2024.

Las revisiones a la baja en los últimos meses están sujetas a un riesgo de recesión que condiciona el escenario económico y lo hace cada vez más adverso. Así seguimos observando el comportamiento de la inflación como factor clave en esta transición económica. Aunque siga en alza el consumo de los hogares, disminuya la variación de los precios en 2023 y 2024 en comparación con 2022 y un aumente el turismo, seguimos en transición postpandémica.

A pesar de todo, los indicadores económicos más relevantes de la provincia de Sevilla muestran una tendencia al alza después de la desaceleración provocada por la pandemia y las tensiones geopolíticas. La creación de Sociedades Mercantiles, tras la volatilidad a lo largo del pasado año, presenta desde el mes de noviembre una tendencia positiva y estable situándose en máximos con respecto a años anteriores. Sin embargo, la matriculación de vehículos, continúa con su tendencia a la baja desde 2018 debido al incremento del precio de los carburantes, los tipos de interés de la financiación y el panorama de incertidumbre económica.

El Índice de confianza empresarial, que había disminuido durante la primera mitad del 2022, producto de la incertidumbre generada por la invasión de Rusia a Ucrania y la explosión de la inflación, se recuperó a finales del pasado año llegando a registros de 2018, y nuevamente ha continuado la tendencia de recuperación durante el primer trimestre del año 2023 tanto en Sevilla como en Andalucía.

En el ámbito del turismo, las pernoctaciones continúan por debajo de los niveles de 2019. Tras el repunte de los meses de verano, el último trimestre de 2022 mostró una disminución con respecto al periodo estival, aun así por encima de los niveles del mismo periodo en el anterior año 2021. Los datos de la provincia de Sevilla se muestran en este ámbito sensiblemente mejores que los de Andalucía, recuperando fuertemente Sevilla las pernoctaciones de turistas internacionales.

Y la inflación, durante los meses de diciembre y enero experimentó una notable disminución situándose en septiembre en el 9,3% (frente al 10,9% de agosto), mientras que en octubre se fijó en el 7,4%, llegando al 6,25% el pasado mes de enero. A pesar de esta disminución, la inflación sigue siendo el principal factor negativo de la actual situación económica. Si bien en el pasado año, el incremento del IPC se explicaba en gran medida por la subida del precio de los productos energéticos, actualmente parecen ser los alimentos y bebidas no alcohólicas el componente que más contribuye a las tendencias inflacionarias actuales. Y esto no beneficia al turismo. La moderación de los costes energéticos durante los últimos meses explica la disminución de la tasa del incremento del IPC. Si continúa esta tendencia, seguiremos teniendo una inflación moderada, a no ser que se produzcan efectos como una espiral de precios-salarios.

Los indicadores económicos disponibles hasta el momento para Sevilla y Andalucía registran tendencias hacia un menor dinamismo, lo cual es reflejo de la ralentización económica de ambas economías. El valor para el Indicador Sintético Trimestral de Actividad Económica (Índice BES) se sitúa en 94,3 para Andalucía y 97 para Sevilla, por lo que el índice para Andalucía y para la provincia registra un descenso sustancial, en ambos casos, con respecto al cuarto trimestre. Y se acercan las elecciones municipales…