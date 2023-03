Bienvenido a nuestra agencia de viajes inmersivos. Ha elegido la experiencia TuristaSanta: vivir los días más especiales de Turistavilla. Esta ciudad, conocida antiguamente como Sevilla, celebra un sin igual espectáculo callejero en los días de la ancestral Semana Santa aunque, como todo el mundo sabe, esta fiesta se prolonga durante todo un mes, enlazando con la TurisFeria, a fin de darle al visitante una completa visión de la ciudad y sus fiestas. Todos nuestros operadores están a su disposición para que su estancia sea lo más placentera posible. Comenzaremos deleitándonos con una genuina cofradía sevillana seleccionada para usted. En no más de 20 minutos pasará la cofradía completa (en su día se decidió recortar los excesivos nazarenos que afeaban y alargaban innecesariamente el espectáculo) y podrá deleitarse con los pasos y sus acompañamientos musicales espectaculares y coloridos (no existen cofradías cuyos pasos no lleven música al ser hace tiempo eliminadas por no entrar en ningún ranking de entradas en Campana). Podrán admirar la procesión sin aglomeraciones, gracias al eficaz plan de aforamientos que el Ayuntamiento pone a disposición de sus "amos y señores los turistas", como cariñosamente se les llama en la ciudad. Después, acudiremos a un típico balcón sevillano que le proveerá de selectas viandas mientras discurren las procesiones. Luego, en el centro de interpretación de la TuristaSanta, podrán recrear las antiguas bullas que asolaban la ciudad y vivirlas como lo hacían los primitivos sevillanos. Acérquese al modo más ancestral de vivir esta fiesta para los sentidos. Después de tres semanas de procesiones (a fin de mantener a los visitantes entretenidos) experimentaremos la TurisFeria, con la que daremos fin a nuestros servicios. (Fragmento de un folleto publicitario encontrado en las excavaciones de las ruinas de la antigua Sevilla, año 2589). Buena Semana Santa (y piadosa mientras nos dejen) a todos.