En la abolición de la coincidencia territorial

Si queremos que todo siga como está es necesario que todo cambie. Sentencia de Tancredi en el Gatopardo y algo así se pretende desde la dirigencia arbitral. Tras el rosario de innovaciones realizadas en el ramo desde los tiempos de Pedro Escartín, se instaura una norma que hubiera chocado en aquellos tiempos y es la abolición de la coincidencia territorial a la hora de designar al juez de la contienda, de cualquier contienda.

Y la cobaya elegida para el experimento será en el derbi sevillano del domingo 30 de los corrientes. Dicen que los experimentos, mejor con gaseosa que con champán francés, algo que aquí no se tiene en cuenta. El derbi sevillano, nada más y nada menos, será dirigido por José Luis Munuera Montero, jiennense de nacimiento, residente en Córdoba y licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. ¿Sevilla o Betis?, ¿cuál su preferencia? Mejor que no trascienda, mucho mejor.

Esta novedad de no tener en cuenta la proximidad geográfica choca con las explicaciones que se daban para adoptarla. Decían que a ver cómo salía a la calle tras pitarle a un equipo de su misma localidad y considerarse perjudicial su labor para con el equipo de dicho lugar. Este caso no se da en el próximo Sevilla-Betis, ya que el hombre no reside aquí, con lo que la nueva norma se antoja inocua. Mejor así y tiene su parte positiva en que los gastos de kilometraje menguarán. Esperemos a ver cómo resulta y si con tanto cambio todo sigue igual o no.