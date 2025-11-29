Nunca tan accidentadas unas vísperas de derbi

Tremenda está siendo la cuenta atrás que tiene como meta el domingo 30 de noviembre, cuatro y cuarto de la tarde, estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y Muñoz, Sevilla-Betis el encabezamiento de la cartelería. No se recuerdan unas vísperas tan accidentadas, pues si todas las alarmas se encendieron cuando Rubén Vargas se echó mano al muslo en Cornellá, seguido de la injusta roja a Antony un día después, lo ocurrido en el arranque del pleito continental entre el Betis y el Utrecht con la colisión de dos colegas ya parecía que iba a ser el remate de los tomates, pero...

Un día después, el Betis anunciaba a bombo y platillo que habrá Pellegrini para un curso más. Noticia muy esperada y también deseada por cuantos quieren lo mejor para el Betis. Y se produce en un momento en que habían surgido opiniones negativas, sobre todo a cuento de la alineación que ideó para el partido europeo sin tener en cuenta la proximidad del derbi.

Oportunísimo el momento elegido para confirmar la continuidad del hombre que mantiene al equipo en competición europea durante cinco temporadas seguidas. Y con ese logro parece ridículo afearle la alineación de gente como Isco, sobre todo, y Amrabat. Cómo iba a pensarse el hombre que se produciría un conato de fuego enemigo que eliminaba de un plumazo a dos de sus buques insignia. El partido con el Utrecht era obligado ganarlo, sacó lo mejor que tenía y cómo pensar en lo que pasó después.