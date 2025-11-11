Todo se acorta con vistas al derbi

Llegamos al enésimo parón del curso con la competición consumida en casi un tercio de su totalidad y lo cierto es que se encuentra apretada en la cima y con una apreciable tierra de nadie entre cuarto y quinto clasificados, léase Atlético de Madrid y Real Betis Balompié. Por los sótanos, también apreturas, con seis equipos en el corto espacio de cuatro puntos.

Tres puntos es lo que distancia al Madrid del Barcelona, que, como se acostumbra, son los que lideran la tabla. El empate de Vallecas ha llenado de inquietud al madridismo, que ya hasta se cuestiona la labor de Xabi Alonso. Y es que el empate sin goles de Vallecas se une a la debacle de Anfield para que la labor del vasco se ponga en entredicho. Mientras tanto, el Villarreal de Marcelino sigue sin ni siquiera rozar el pedal del freno para nada y uno de los puntos de interés en esta Liga se centrará en quién se quedará con la tercera plaza.

La tercera plaza se ha convertido en un auténtico premio gordo tras comprobarse la intratabilidad que muestran los dos colosos. Y después, la sensación de que el Betis se dejó muchos pelos en la gatera de Mestalla tras no haber sido capaz de cerrar un partido que había abierto Cucho Hernández, ese magnífico delantero. Triunfo salvífico el del Sevilla sobre Osasuna aunque fuese mediante el penalti que cobró vía VAR. Está en la zona templada de la tabla y con un derbi a finales de mes que podría originar ese sorpasso tan anhelado por el sevillismo.