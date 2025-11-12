Cuando las barbas del vecino veas rapar pon las tuyas a remojar. Son ya demasiadas las barbas rapadas, conque bien se haría si prosperara el antídoto del remojo. Lo último ha sido la venta del Atlético de Madrid y todo mientras la del Valencia provocó lo que provocó. O sin ir tan lejos, fijémonos en lo que significó la venta del Málaga y cómo el jeque anduvo toreando a toda Málaga tras un trienio de esplendor al mando de Pellegrini. Espanyol, Valladolid, Oviedo... son ejemplos fehacientes de cómo en el fútbol fue languideciendo el sentimiento de fidelidad a unos colores desde la dirigencia.

¿Ocurrirá en el Sevilla lo mismo? Esperemos que no, ya que la venta a capital extranjero tiene mucho de pan para hoy y hambre para mañana. Es más, ha habido casos en los que ni siquiera hubo pan al principio. Y en este apartado se nos viene a la memoria un estadounidense de origen ucraniano llamada Dmitri Piterman que puede ser considerado pionero de la cosa.

Palamós, Alavés y Racing pueden atestiguar las andanzas de un auténtico aventurero que alternaba su tarea dirigente con la de entrenador. Sus peripecias duraron lo que duraron, pero en esos tres lugares es recordada con espanto su labor. Tras la venta del Valencia a un millonario de Singapur llamado Peter Lim llegó la mayor caída conocida de un histórico como el club levantino. No tiene tiempo el valencianismo de arrepentirse de aquello, conque cuando las barbas del vecino...