Betis-Utrecht, muchas similitudes

Quinto frente a quinto así que sean las nueve de la noche en la Cartuja. Quinto de LaLiga contra quinto de la Eredivisie. No son competiciones de idéntico potencial, pero sí de muy parecidos, con lo que la obligatoriedad de ganar para afianzarse en la zona de los ocho mejores no ofrece demasiadas facilidades. Tampoco las dificultades deberían aflorar con abundancia para un Betis que viene de no poder derrotar a uno de los colistas, pero cada partido es una historia, madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle.

Ha advertido Pellegrini de las dificultades que pueden presentarse con el Utrecht al plantado al otro lado del río. Está en su obligación el chamán chileno de aventurar obstáculos advirtiendo a su tropa, pero es un partido que, de alguna manera, o de muchas maneras, viene condicionado por la proximidad de ese partido de partidos que es el derbi. Y en el ojo de las suposiciones, todo apunta a que inhabilitado Antony para esa cita, es más que probable que entre en el once de esta noche.

Rotaciones habrá, vaya que si las habrá, pero se viene demostrando este curso que el plantel soporta mejor esas decisiones. Todo se dilucida con Utrecht, un club con sólo medio siglo de vida, pero que, como el Betis, tiene una Liga y tres Copas. Y ahora, ambos ocupan la quinta plaza de sus respectivos campeonatos, por lo que la apariencia de igualdad es palmaria. Luego será lo que sea, pero Betis parece un nivel más elevado, ¿no?