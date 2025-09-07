Cita clave en la Turquía profunda

Hubo ya una vez, antes, incluso antes de cuando entonces, en que al Sevilla le dieron la del tigre en una encerrona en la Turquía profunda, en Eskisheir. Era una eliminatoria de UEFA a principio de los setenta y quedan supervivientes de aquello para contarlo. Futbolistas como Enrique Lora o Baby Acosta darían fe de las tropelías que dieron con la eliminación de aquel Sevilla de Max Merkel. Y es que si Estambul tiene fama de proceloso, imaginemos lo que puede pasar en la Turquía profunda. Será en Konya, capital de la Anatolia Central, el sitio donde aguardan a la selección española, favorita junto a los anfitriones de hoy como líderes del grupo clasificatorio para el Mundial.

Anteriormente a la encerrona al Sevilla hubo algo parecido al equipo nacional y fue en Estambul, cuando aquel partido en que a Marcelo Campanal apodaron como Capitán Maravillas para que todo acabara en la tragedia que fue que un niño romano resolviese el empate sacando del bombo la bolita otomana que nos dejaba fuera de Suiza-54.

Un triunfo de España esta noche en el Konya Buyukseir alfombraría el camino hacia un puesto en el Mundial y la verdad es que son muchos los fundamentos que hacen pensar en lo mejor. La exhibición del miércoles en Sofía es motivo suficiente para pensar en doblegar a la escuadra que maneja el talentoso Arda Guler. De todas formas, las facilidades que dio Bulgaria ni están ni se les espera en la profunda Turquía, claro que no.