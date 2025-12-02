Cita tácita en el Baratillo

Tradición que entra de lleno en la agenda sentimental de esta tierra nuestra, tan rutilantemente iluminada desde el sábado. Empezó como una misa en memoria de los toreros muertos a través de la temporada, pero cuando en el Baratillo afloraron nuevos tiempos se cambió la denominación como misa en acción de gracias por la culminación de una temporada más.

En la intimista capilla del Baratillo se dio cita el taurinismo para una eucaristía adobada por la memoria de toreros y gente del toro que cayeron en este año que ya busca las tablas. Con más de cinco lustros de existencia, el acto de anoche guarda la esencia de la que puede calificarse como de cita tácita en la que siempre son todos los que están por mucho que se echen en falta algunos de los que indiscutiblemente son.

Y allí ante el San José que Pepe Hillo donó a la hermandad y bajo el manto de la coronada Caridad tuvimos una cita a la que siempre vamos de corazón y como a favor de querencia. Un acto de esos que merecen muy mucho la pena.