Día de consolidación

La sesión en Europa fue de consolidación, con los índices fluctuando entre las pérdidas y las ganancias para cerrar con escasas variaciones. Tras recuperarse de la corrección de las primeras semanas de noviembre, las bolsas parecen haber entrado en una fase de pausa a la espera de la reunión de la Fed de la semana que viene. Destacaron las compañías mineras después de que el cobre alcanzara nuevos máximos históricos. Glencore ha anunciado que va a elevar su producción de cobre en la próxima década hasta 1,6 millones de toneladas en 2035, en el contexto del aumento esperado de la demanda global de cobre.

En España Inditex subió un 9% tras presentar unos sólidos resultados que parecen dejar atrás la desaceleración de los últimos trimestres, y hubo rebotes en algunos de los valores rezagados en los últimos meses como Amadeus, Puig o Cellnex.

En EEUU, diversos indicadores siguieron reflejando cierta pérdida de momentum de la economía. Según ADP Research, en noviembre se destruyeron 32.000 empleos privados, la mayor cifra en un mes desde 2023. Entre las compañías de menos de 50 empleados se destruyeron 120.000 empleos, la cifra más alta desde mayo de 2020. Por otra parte, el ritmo de contratación se redujo a su nivel más bajo desde febrero de 2021.