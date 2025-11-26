A la espera de Ucrania

Los principales índices europeos cerraron con avances tras la noticia no confirmada de que Ucrania había acordado con EEUU los términos para el fin de la guerra a falta de flecos. La sesión transcurría con tranquilidad y escasas variaciones tras el rebote del lunes, pero la noticia impulsó ganancias cercanas al 1%.

Con la temporada de resultados finalizada, el foco está en la reunión de la Fed del 10 de diciembre. En los últimos días las declaraciones de varios miembros han vuelto a elevar la probabilidad de una nueva bajada.

Tras el acuerdo previo alcanzado entre Rusia y EEUU, la oposición de Ucrania y sus aliados europeos ha dejado paso a negociaciones entre Ucrania y EEUU sobre el plan de Trump. Las últimas noticias apuntan a que un acuerdo podría estar próximo. El plan se habría reducido, eliminando la referencia a la reducción del tamaño del ejército de Ucrania.

Se publicó el dato de ventas minoristas de septiembre en EEUU, retrasado por el cierre parcial de la administración, con un crecimiento mensual del 0,2%, inferior al esperado.

En Europa, el DAX alemán subió 1,0% liderado por el sector industrial y el financiero; el IBEX 35 repuntó un 1,1% impulsado por el sector bancario, y el Euro Stoxx 50 un 0,8%.