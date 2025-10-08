Europa espera a Francia

La jornada tuvo movimientos estrechos en los índices europeos a la espera de un desenlace en la crisis política de Francia. La dimisión del primer ministro ha impuesto una pausa en las bolsas europeas, con un impacto limitado de momento en los mercados.

Los sectores de consumo registraron los mayores avances, destacando las compañías de lujo y de alimentación y bebidas, dos de los sectores más penalizados en los últimos meses. Los índices cerraron con escasas variaciones, destacando el retroceso del Euro Stoxx 50 de un 0,3%.

En Europa, la crisis política en Francia ha vuelto al foco del mercado. El presidente Macron ha dado 48 horas al primer ministro Lecornu para tratar de reconducir la situación con unos acuerdos mínimos para un presupuesto hasta las elecciones presidenciales y legislativas de 2027. De momento no parece probable un acuerdo, lo que podría dejar como alternativa unas nuevas elecciones legislativas, que tampoco parece que vayan a dar lugar a una mayoría parlamentaria clara según las encuestas. Una posible alternativa sería un acuerdo presupuestario a cambio de anticipar un año las presidenciales de 2027.

En EEUU, el mercado está a la espera de los datos de inflación.