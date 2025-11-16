Guiris en el cementerio

Aunque las incineraciones le han quitado tirón aún conserva parte del que atesoró. Hay a quien le da reparo meterse por las frondas de San Fernando y también a quien le encanta pasear entre crisantemos. Y es que hay gente pa tó, por lo que puede decirse que el camposanto es muy visitado por guiris que lo han metido en el circuito turístico-sentimental de la ciudad. Como la Maestranza, el Museo, los Venerables o la iglesia magnífica de la Caridad, el camposanto ya está en la lista de lugares a visitar para que la tumba de Paquirri tenga el mismo tratamiento que Las Postrimerías de Valdés Leal o las Inmaculadas de Murillo se comparen con el panteón de Gallito. Una forma de desdramatizar la muerte, algo que se ha logrado considerablemente con los asépticos tanatorios. Y allí por la calle Esperanza, San Pelayo o Fe se cruzará el grupo de guiris y su guía con dolientes que vienen de acompañar por última vez al ser querido. Lo dicho, que como hay gente pa tó, la capacidad de sorpresa se hace ilimitada.