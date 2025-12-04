Hoy es Santa Bárbara

Según el viejo dicho de sólo acordarse de Santa Bárbara cuando truena es el viejo ejemplo de cómo en momentos de necesidad se busca ayuda donde sea a fin de capear el temporal. Bueno, pues ha llegado el día de Santa Bárbara por orden del calendario, pero en esta tierra de garbanzos, la figura de Santa Bárbara está latente todos los días del año. Vivimos en un continuo día en que se recuerda el martirio de una joven que murió decapitada por su padre. Su pecado fue convertirse al cristianismo y con el tiempo se convirtió en santo al que encomendarse en tiempo de tormentas. Y viendo lo que vemos no tendremos otra salida que encomendarnos a ella, pues no salimos de una tormenta cuando ya estamos metidos en otra. Hay que ver el panorama de mentiras a granel enseñoreándose de nuestras vidas. Por eso es que en este estado de cosas no hay que esperar a este día, 4 de diciembre, para tener a Santa Bárbara en nuestros pensamientos, que una tormenta tras otra es difícil de digerir, muy difícil.